Wildberries масштабирует применение автономного транспорта «ЭвоКарго»

Российский маркетплейс Wildberries продолжает внедрять автономный транспорт отечественного производства компании ООО «ЭвоКарго» для грузоперевозок в свою деятельность. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

В июне 2023 г. компания объявила о запуске эксплуатации одного грузовика Evocargo N1, а в течение полугода в коммерческую эксплуатацию ввели 15 автономных платформ, которые в круглосуточном режиме осуществляют бесперебойную перевозку груза по территории распределительного центра в Электростали. На данный момент перевезли более 190 тыс. единиц товара по пяти маршрутам, а совокупный пробег составил более 5000 километров на «зеленом» топливе.

На этой неделе Wildberries объявила о расширении площади внедрения автономного транспорта – теперь автономные электрогрузовики российского производителя и поставщика услуг автономной логистики «ЭвоКарго» перемещают товары на складском комплексе в Коледино. Грузовики самостоятельно доставляют груз между блоками склада, где происходит обработка и сортировка. Внедрение прорывных технологий призвано оптимизировать работу комплекса, снизить затраты на внутреннюю логистику по всем складским комплексам, повысить эффективность складских и логистических процессов.

ЭвоКарго Wildberries масштабирует применение автономного транспорта «ЭвоКарго»

Планируется, что работа автономного транспорта без выходных в круглосуточном режиме позволит совершать 250 рейсов в сутки по восьми маршрутам общей протяженностью до 10 километров и одновременной эксплуатацией более 10 автономных платформ.

Сотрудничество Wildberries и «ЭвоКарго» по автономной перевозке грузов стало первым в России проектом, в рамках которого удалось наладить круглосуточную работу автономного транспорта в режиме коммерческой эксплуатации.

Роботизированный транспорт Evocargo N1 работает без горючего топлива, заряжается от электричества и является экологически чистым. Безопасность движения обеспечивается комплексной мультисенсорной системой восприятия на основе современных алгоритмов машинного обучения. Это помогает грузовику определять собственное положение в пространстве, планировать максимально безопасную скорость, прогнозировать движение с учетом окружающей среды, поведения других участников дорожного движения, а также безошибочно выполнять все привычные транспортные маневры (парковка к гейту задним ходом, объезд препятствий на маршруте движения и др.).

Важный аспект внедрения сервиса «ЭвоКарго» – отказ от горючего топлива, так как автономный транспорт работает на электрическом двигателе и является экологически чистым. Данная практика станет частью долгосрочной ESG-стратегии «ЭвоКарго», которая призвана снизить выброс CO2.

Василий Жуков, коммерческий директор «ЭвоКарго»: «Благодаря инновационной корпоративной культуре Wildberries за полгода нам удалось существенно сократить вовлеченность персонала в бизнес-процессы транспортной логистики на объекте и достичь экономического эффекта от внедрения автономного транспорта. Снижение затрат на топливо, исключение расходов на оплату труда водителя, а также исключение выплат на техобслуживание доказывают, что роботизированные решения действительно позволяют снизить издержки на «операционку». Масштабирование парка автономных грузовиков Evocargo – следующий шаг на пути к развитию «зеленых» и эффективных грузоперевозок в России».

Никита Никитин, заместитель руководителя департамента транспортной логистики компании Wildberries: «Партнерство с компанией «ЭвоКарго» позволяет нам улучшать процессы на наших объектах, улучшать скорость доставки, при этом оптимизировать расходы. Мы видим положительную динамику на складе в Электростали, транслируем подобную практику и на другие складские комплексы – сейчас масштабировали технологию на Коледино. В наших планах увеличить количество автономных грузовиков в парке, а также по возможности распространить это и на другие логоцентры компании. Важно отметить, что эти грузовики помогают нам повышать экологичность нашей деятельности, потому что они работают на электричестве и не требуют горючего топлива».

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Компания ООО «ЭвоКарго», созданная в 2020 г. в Москве, разрабатывает автономные логистические решения полного цикла. «ЭвоКарго» предлагает логистическую услугу по сервисной модели с применением автономного электротранспорта собственного производства на складских и производственных площадках. Сервис позволяет снизить расходы на содержание флота до 30%.