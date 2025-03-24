«ЭвоКарго» и «Авто-Альянс» роботизировали грузоперевозку автозапчастей

Компания «Авто-Альянс», поставщик запасных частей и автокомпонентов, в партнерстве с «ЭвоКарго» запустила автономные грузоперевозки на своем складе в Люберцах, Московская область. На объекте начали работу 4 автономных электрогрузовика Evocargo N1, использование которых позволяет существенно оптимизировать логистику.

Автономные грузовики перевозят товары без участия водителей по 200-метровому маршруту, безопасно и точно передвигаясь благодаря многочисленным технологиям восприятия. Внедрение такого транспорта сокращает простои автопарка, затраты на ГСМ и помогает компаниям снизить зависимость от кадровых ресурсов.

«Мы обслуживаем более 11 тыс. клиентов ежемесячно, реализуя сотни тысяч автозапчастей через автомагазины, оптовые склады и доставку. Именно поэтому мы стремимся постоянно совершенствовать все процессы на наших складах, пользуясь лучшими предложениями рынка логистики. Новое решение с автономными грузовиками «ЭвоКарго» позволит держать высочайшую планку точности и стабильности поставок клиентам, при этом с более выгодными для нас условиями», — сказал директор по логистике «Авто-Альянса» Антон Джоев.

«Для бизнеса масштаба «Авто-Альянса», с тысячами SKU и огромным складским комплексом, важна максимальная точность и оперативность внутренних транспортировок. Кроме того, для успешной компании передовые технологии, направленные на рост эффективности бизнеса, становятся приоритетной необходимостью. Мы уверены, что наше решение поможет партнеру еще больше усилить свои позиции на рынке за счет оптимизации складских грузоперевозок», — отметил Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

Автономная логистика продолжает масштабироваться в различных сферах российского бизнеса. Компании из таких отраслей как тяжелая и нефтегазовая промышленность, производство, FMCG, ритейл, электронная коммерция, логистика и других уже внедрили автономные транспортные решения для оптимизации складских операций. «Авто-Альянс» стал первым российским дилером автозапчастей, начавшим применение электрических робогрузовиков.