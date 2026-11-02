Дистрибьютор ErichKrause переводит логистику на беспилотные грузовики

Автономный транспорт «ЭвоКарго» начал работать в логистике «Офис Премьер» – одного из российских поставщиков канцелярских товаров и эксклюзивного дистрибьютора ErichKrause в России. Проект в Домодедово расширяет применение беспилотного транспорта в сегменте товарной дистрибуции. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Электрогрузовики Evocargo N1 работают круглосуточно и самостоятельно выполняют грузоперевозки без участия водителя. Автопилот анализирует окружающую обстановку на основе данных камер, лидаров и других сенсоров, прогнозирует движение объектов и принимает решения о движении.

В рамках проекта Evocargo N1 интегрированы в цифровую инфраструктуру площадки клиента и взаимодействуют с ней в ходе выполнения маршрута. Автоматические ворота распознают приближающийся беспилотный грузовик и самостоятельно предоставляют ему доступ на нужную территорию. После открытия проезда машина без участия человека пересекает дорогу между участками площадки и продолжает движение по маршруту.

Кейс «Офис Премьер» показывает следующий этап развития автономной логистики, когда беспилотный транспорт не только самостоятельно выполняет перевозки, но и становится частью единого автоматизированного контура предприятия.

Дистрибуция уже стала одним из самых масштабных направлений применения беспилотных грузовиков. Проект открывает для автономной логистики новый сегмент – дистрибуцию канцелярских товаров, где соблюдение графика, непрерывность и своевременность перевозок влияют на эффективность всей цепочки поставок. Работа транспорта в режиме 24/7 позволяет поддерживать необходимую интенсивность грузопотока независимо от времени суток.

«Для нас внедрение автономных электрогрузовиков – это прежде всего практический шаг в развитии логистики. На объекте в Домодедово транспорт выполняет регулярные перевозки по заданным маршрутам, что позволяет автоматизировать повторяющиеся операции и обеспечить стабильность перемещений грузов. Мы видим потенциал дальнейшего развития автономной логистики и ее более широкого использования в наших операционных процессах», – отметил представитель «Офис Премьер».

«Крупные компании с многолетней историей и отлаженными операционными процессами внимательно подходят к изменениям в своей логистике и оценивают новые технологии прежде всего с точки зрения практической эффективности и окупаемости. Внедрение автономных грузовиков на объектах такого уровня подтверждает, что решение отвечает реальным задачам бизнеса: помогает снижать издержки, повышать производительность и эффективнее организовывать перевозки», – сказал заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

Внедрение беспилотных грузовиков помогает оптимизировать весь цикл логистики и сократить операционные расходы более чем на 35%.