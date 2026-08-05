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Беспилотные грузовики без кабины для водителя впервые проехали по ВДНХ

Посетители ВДНХ впервые смогли увидеть в работе беспилотный грузовик без кабины для водителя Evocargo N1 – транспорт российской компании «ЭвоКарго», который уже является частью транспортной системы и используется более чем в 20 регионах России и за рубежом. Робогрузовик стал экспонатом «Аллеи будущего» – экспозиции, посвященной перспективным транспортным технологиям. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

В отличие от большинства беспилотных грузовиков, которые создаются путем оснащения традиционных моделей оборудованием для автопилотирования, Evocargo N1 изначально проектировался как полностью автономный грузовик. Поэтому в конструкции машины отсутствует кабина водителя, а ее место занимает вычислительный модуль. В основе работы транспорта – автопилот пятого поколения, целиком являющийся разработкой компании.

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ЭвоКарго

Сегодня автопарк компании насчитывает более 300 автономных грузовиков, которые ежедневно выполняют транспортные задачи на логистических площадках, промышленных предприятиях и в аэропортах России.

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Специалисты компании рассказали, как «думает» беспилотный транспорт. В основе автономного управления лежит мультисенсорная система восприятия, объединяющая данные камер, лидаров и других сенсоров. Используя их, технологии искусственного интеллекта в режиме реального времени формируют цифровую модель окружающего пространства, прогнозируют движение других участников, определяют безопасную траекторию и управляют движением грузовика без участия человека.

«Сегодня многие по-прежнему воспринимают беспилотный транспорт как технологию будущего, однако автономные грузовики уже полноценно работают в ежедневных логистических процессах на промышленных предприятиях, логистических комплексах и в аэропортах. Один из ключевых факторов их востребованности – растущий дефицит водителей грузового транспорта, который измеряется сотнями тысяч человек и становится все более заметным для бизнеса и экономики. Автономные решения создают новые возможности для транспортной отрасли, которой нужны надежность, предсказуемость и постоянная готовность к выполнению задач», – отметил Алексей Демченко, руководитель направления развития бизнеса «ЭвоКарго».

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