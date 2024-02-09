Производственный бизнес внедряет автономный транспорт

Производитель климатической техники торгово-производственный холдинг (ТПХ) «Русклимат» дал старт перевозкам своей продукции на автономных электрогрузовиках «ЭвоКарго».

Автономный электрический транспорт Evocargo N1 введен в эксплуатацию на территории промышленного технопарка «Русклимат ИКСЭл» в городе Киржач Владимирской области. ТПХ «Русклимат» специализируется на разработке, производстве и импорте климатического оборудования. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Изготовленную технику Evocargo N1 перевозит по заданному маршруту общей протяженностью около 2 километров по двухполосной дороге с наличием пешеходных переходов. Маршрут движения пролегает по территории всего технопарка площадью 145 тыс. м2. Грузоподъемность транспорта составляет 2 тонны, а дальность хода до 200 км. Перевозка груза проходит в круглосуточном режиме, за сутки автономный грузовик N1 совершает в среднем 40 рейсов. Для сохранной перевозки груза Evocargo N1 оснащен крытым кузовом, который изготовлен специально для защиты оборудования от нагревания и влаги.

Коммерческая эксплуатация автономного транспорта осуществляется в рамках сервиса «ЭвоКарго», который включает в себя техническое обслуживание, регулярное обновление программного обеспечения, а также отслеживание исправной работы автономных грузовиков. Таким образом, сервис обеспечивает бесперебойную и безаварийную транспортировку груза и способствует повышению эффективности логистических операций за счет увеличения скорости перевозки и сокращения времени простоя в процессе погрузочно-разгрузочных работ.

Безопасность движения автономного грузовика обеспечивается комплексной мультисенсорной системой восприятия, построенной на основе современных алгоритмов машинного обучения. Это помогает грузовику точно определять собственное положение в пространстве, планировать максимально безопасную скорость и прогнозировать движение с учетом окружающей среды.

Важный аспект внедрения сервиса «ЭвоКарго» – использование электричества в качестве топлива для грузовиков, что призвано снизить выброс токсичных веществ в атмосферу. По подсчетам экспертов «ЭвоКарго», автономный транспорт на электрической тяге позволит ТПХ «Русклимат» сократить выброс углекислого газа более чем на 800 килограмм в год. Данная практика станет частью долгосрочной ESG-стратегии ТПХ «Русклимат» по снижению углеродного следа в рамках следования компании целям устойчивого развития.

Василий Жуков, коммерческий директор «ЭвоКарго»: «Коммерческое внедрение в технопарке «Русклимат ИКСЭл» – важный показатель того, что автономный транспорт является универсальным решением для эффективной и безопасной перевозки любого типа груза. Мы благодарны коллегам из ТПХ «Русклимат» за доверие к нашим технологиям и вовлеченность в инновационное развитие на транспорте».

Анатолий Рыбин, генеральный директор ПСЦ «Техформ»: «Автоматизация логистики является важной составляющей постоянного внедрения новых технологий в технопарке «Русклимат ИКСЭл». Партнерство с «ЭвоКарго» позволит минимизировать человеческий фактор при перевозке грузов, что сведет к нулю количество аварий и значительно увеличит производительность при транспортировке».

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Торгово-производственный холдинг «Русклимат» – международная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и импорте климатического оборудования. На рынках России, стран Балтии и СНГ работает с 1996 г.

Компания ООО «ЭвоКарго» (англ. «Evocargo»), созданная в 2020 г. в Москве, разрабатывает автономные логистические решения полного цикла. «ЭвоКарго» предлагает принципиально новую логистическую услугу по сервисной модели с применением автономного транспорта собственного производства на складских и производственных площадках. Сервис позволяет снизить расходы на содержание флота до 30%.