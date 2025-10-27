«Sova Моторс» объявила о старте продаж электрогрузовика Sova 35

Компания «Сова Моторс» официально вывела на рынок новый малотоннажный электрический грузовик Sova 35 с разрешённой массой 3,5 и 5,5 тонны. Новинка расширяет линейку коммерческих электромобилей бренда и открывает новые возможности для операторов городской доставки и логистики

Модель Sova 35 разработана с учётом российских климатических условий и сочетает функциональность классического грузовика с преимуществами электромобиля. В базовой комплектации предлагается оснащение, превосходящее рыночные стандарты. Безопасность движения и удобство эксплуатации обеспечиваются пневматическими тормозами, пневмосиденьем, снижающим усталость водителя, камерой кругового обзора 360°, а также зеркалами с электроприводом и обогревом. Эти решения упрощают маневрирование и делают эксплуатацию безопаснее в условиях плотного городского трафика и частых остановок.

Запас хода более 200 км обеспечивает полноценную рабочую смену. Функция быстрой зарядки поддерживает непрерывность доставки. Бесплатное техническое обслуживание доступно на три года или до 150 тыс. км пробега.

Sova 35 выпускается на одобренном к эксплуатации шасси, которое подходит для различных стандартных и специализированных надстроек.

Производитель Sova 35 – «Сова Моторс», резидент ОЭЗ «Алабуга». Компания специализируется на электрификации городской доставки и предлагает полный комплекс сопровождения для бизнеса. В сферу деятельности входят производство электрогрузовиков собственной марки, консалтинг по электрификации автопарков, строительство зарядной инфраструктуры и программные решения для управления автопарком. Сервисы и инфраструктура «Сова Моторс» позволяют клиентам снижать затраты владения и повышать экологическую устойчивость доставки.