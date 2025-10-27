Разделы

Техника
|

«Sova Моторс» объявила о старте продаж электрогрузовика Sova 35

Компания «Сова Моторс» официально вывела на рынок новый малотоннажный электрический грузовик Sova 35 с разрешённой массой 3,5 и 5,5 тонны. Новинка расширяет линейку коммерческих электромобилей бренда и открывает новые возможности для операторов городской доставки и логистики

Модель Sova 35 разработана с учётом российских климатических условий и сочетает функциональность классического грузовика с преимуществами электромобиля. В базовой комплектации предлагается оснащение, превосходящее рыночные стандарты. Безопасность движения и удобство эксплуатации обеспечиваются пневматическими тормозами, пневмосиденьем, снижающим усталость водителя, камерой кругового обзора 360°, а также зеркалами с электроприводом и обогревом. Эти решения упрощают маневрирование и делают эксплуатацию безопаснее в условиях плотного городского трафика и частых остановок.

Запас хода более 200 км обеспечивает полноценную рабочую смену. Функция быстрой зарядки поддерживает непрерывность доставки. Бесплатное техническое обслуживание доступно на три года или до 150 тыс. км пробега.

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик
Безопасность

Sova 35 выпускается на одобренном к эксплуатации шасси, которое подходит для различных стандартных и специализированных надстроек.

Производитель Sova 35 – «Сова Моторс», резидент ОЭЗ «Алабуга». Компания специализируется на электрификации городской доставки и предлагает полный комплекс сопровождения для бизнеса. В сферу деятельности входят производство электрогрузовиков собственной марки, консалтинг по электрификации автопарков, строительство зарядной инфраструктуры и программные решения для управления автопарком. Сервисы и инфраструктура «Сова Моторс» позволяют клиентам снижать затраты владения и повышать экологическую устойчивость доставки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Началось массовое производство отечественного мини-ПК, похожего на Mac mini. Внутри него американский процессор

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Создан светоизлучающий нанопиксель, с помощью которого дисплей можно встроить в контактную линзу

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/