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«Корус Консалтинг» автоматизировала антикоррупционную проверку поставщиков в компании Sova Capital

ГК «Корус Консалтинг» расширила возможности системы электронного документооборота международной инвестиционной компании Sova Capital Limited. Теперь ее сотрудники могут проводить антикоррупционную проверку поставщиков и фиксировать результаты в едином интерфейсе, прямо в СЭД. Новое решение сократило время и трудозатраты специалистов на оценку поставщиков и позволяет принимать решения о сделках, минимизируя регуляторные и правовые риски.

В 2019 г. Sova Capital в партнёрстве с «Корус Консалтинг» внедрила СЭД SOVA docs на базе решения «Корус Five Документооборот». В 2020 г. для того, чтобы повысить качество проверки поставщиков, снизить регуляторные и правовые риски, компания ввела новые регламенты внутренних процессов взаимодействия с поставщиками. Так появилась необходимость автоматизировать комплексную проверку благонадежности поставщиков. Для реализации проекта Sova Capital пригласила ГК «Корус Консалтинг».

Специалисты ИТ-компании расширили возможности существующей СЭД, интегрировав ее с сервисом Refinitiv – World-Сheck, который позволяет проводить оценку контрагентов по факторам, связанным с коррупцией, легализацией (отмыванием) денежных средств, а также осуществлять проверку и мониторинг политически значимых лиц, санкционных ограничений и других повышенных рисков и факторов. После доработки СЭД автоматически проверяет страну регистрации поставщика на основании индекса восприятия коррупции, ежегодно публикуемого Transparency International. Система загружает ссылку на кейс проверки в World-Check и консолидирует информацию, предоставленную пользователем в специальном опроснике, чтобы отнести поставщика к определенной группе риска и назначить дату следующей проверки.

Дополнительно в СЭД усилены этапы проверки поставщиков с точки зрения обработки персональных данных и информационной безопасности, которые теперь осуществляются на базе внутренней консолидированной информации, предоставляемой пользователем, без интеграции с внешним сервисом. Результаты различных проверок поставщика отображаются в системе в виде заполненного опросника или краткого резюме по формам, подготовленным Sova Capital в соответствии с внутренними политиками.

Также СЭД SOVA docs интегрировали с сервисами DaData для автозаполнения данных по российским поставщикам компании и адаптировали справочник поставщиков под новые регламенты работы с ними. Дополнительно оптимизированы бизнес-процессы согласования договоров с поставщиками, уменьшилось число этапов и упростились маршруты, а также автоматизирован процесс расторжения договоров. ИТ-решение настроено в соответствии с законодательными требованиями британской и российской юрисдикций.

«В последние годы мы уделяем много времени автоматизации процессов в Sova Capital. Это объяснимо, ведь современный темп бизнеса не позволяет нам тратить время на механические рутинные операции. Одновременно указания регулирующих органов требуют от компании нулевой толерантности к фактам незаконной или недобросовестной деятельности, проведения тщательной проверки и оценки контрагентов. Поэтому наши внутренние политики претерпевают изменения, и СЭД должна таким изменениям соответствовать. Интеграция с Refinitiv, DaData, другие настройки в рамках процессов взаимодействия с поставщиками стали очередным важным и масштабным этапом доработки системы», – сказала Светлана Рогова, начальник юридического управления Sova Capital Limited.

«Как крупной международной компании, Sova Capital важна минимизация правовых, регуляторных и финансовых рисков по сделкам, поэтому оптимизации этого процесса было уделено особое внимание. Сейчас оценка и взаимоотношения с контрагентами по всему миру стали прозрачными, обеспечено полное соблюдение регламентов безопасности – принятие взвешенных решений стало более простым и быстрым. Единая система помогает экономить время на проверку информации по подрядчикам и клиентам, создание и согласование сделок, что ранее выполнялось вручную», – отметил Владислав Степанов, директор по развитию департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».

Эльяс Касми

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