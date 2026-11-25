Индексная книга (каталог) CNews*
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Степанов Владислав
СОБЫТИЯ
|25.11.2026
|ИТ-компания приобрела четыре этажа под штаб-квартиру в деловом центре Valtri на Белорусской 1
|21.06.2021
|«Корус Консалтинг» автоматизировала антикоррупционную проверку поставщиков в компании Sova Capital 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Степанов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 1
|Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
|Sova Docs 2 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13905 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170317 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488666, в очереди разбора - 720639.
Создано именных указателей - 204982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488666, в очереди разбора - 720639.
Создано именных указателей - 204982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.