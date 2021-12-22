Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах

«Ростех» разработал литий-ионные аккумуляторы, способные работать при 50-градусном морозе и сохранять заряд в таких условиях дольше импортных аналогов. Жара +50 градусов им тоже нипочем. Батареи можно использовать в целом спектре устройств, в том числе потенциально и в смартфонах. Это готовое изобретение, готовящееся к массовому производству в I квартале 2022 г.

Отечественные морозостойкие АКБ

Специалисты холдинга «Росэлектроника» из состава госкорпорации «Ростех» разработали особую модификацию аккумуляторов, способную выдерживать экстремально низкие для батарей температуры. По информации «Ростеха», эти элементы питания могут работать даже при 50-градусном морозе. Также они способны выдерживать жару до +50 градусов Цельсия.

Новое творение «Росэлектроники» представляет собой литий-ионные аккумуляторы, отличающиеся от обычных широко распространенных литиевых батарей, некой «уникальной электрохимической рецептурой». На запрос CNews, в чем именно заключается ее уникальность, представители «Ростеха» и НПО «Импульс» (входит в «Росэлектронику, отвечало за разработку АКБ) на момент публикации материала ответить не смогли.

На 22 декабря 2021 г. отечественные морозостойкие аккумуляторы уже прошли цикл предварительных испытаний. По информации разработчиков, батарея весом около 150 граммов способна выдержать до 2700 и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации.

Начать серийное производство разработчики планируют в I квартале 2022 г. Представители «Ростеха» сообщили CNews, что конвейер будет запущен в Санкт-Петербурге на базе производственных мощностей НПО «Импульс».

Сферы применения

По заверениям представителей «Ростеха», новое изобретение «Импульса» может применяться в качестве элементов питания в широком спектре оборудования. Они подходят для устройств, используемых в медицине, беспилотниках, робототехнике, в авиационном и корабельном оборудовании, а также в телекоммуникационной аппаратуре. Отдельно разработчики отметили возможность применения АКБ в военной технике.

Главная отличительная черта российских батарей - их исключительная морозостойкость

На запрос CNews, относятся ли в данном случае смартфоны к телекоммуникационным устройствам, представители «Ростеха» ответили отрицательно. «Производственные мощности предприятия позволяют освоить выпуск аккумуляторов для смартфонов, но это будут изделия другого типа», – добавили они.

Выпуск АКБ в северной столице будет налажен с двумя категориями качества. Первая – это «ОТК», необходимая для оборудования общепромышленного назначения. По требованию заказчиков категория качества может быть повышена до «ВП», используемой при производстве военных изделий. Опционально возможен выпуск модификаций с защитой от радиации для использования в космосе.

Со слов разработчиков, в сравнении с зарубежными литий-ионными аккугомуляторами новинка НПО «Импульс» способна дольше держать заряд при очень низких температурах. За счет этого АКБ можно использовать даже в Арктике.

Целевая аудитория

Устойчивые к сильным морозам и жаре литий-ионные аккумуляторы «Росэлектроники» создавались в рамках реализации стратегической задачи по развитию и совершенствованию отечественной электронной компонентной базы, а также обеспечения импортозамещения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 616. Как сообщили CNews представители «Ростеха», За новыми АКБ уже выстроилась очередь из первых заказчиков. В их числе предприятия самого Ростеха, а также различные организации Росатома. Более того, отечественные аккумуляторы оказались нужны структура Федеральной службы охраны России (ФСО), Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также российскому Минобороны.

Широкие возможности импортозамещения

Созданные специалистами «Импульса» аккумуляторы способны полностью заменить собой импортные аналоги, в настоящее время использующиеся в целевых устройствах. Со слов генерального директора НПО «Импульс» Дениса Звонова, аккумуляторы создавались в рамках программы импортозамещения, вследствие чего они «полностью унифицированы с иностранными изделиями, которыми ранее оснащались многие виды оборудования».

10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ Инфраструктура

«Таким образом, pin-to-pin замена импортных батарей в отечественном изделии не потребует его переработки или модернизации. На базе созданных низкотемпературных аккумуляторов возможно изготавливать батареи с различными характеристиками по номинальному напряжению, емкости и размеру в зависимости от потребностей заказчика», – добавил Денис Звонов.

Другие наработки россиян

В России ведется разработка различных элементов питания, способных вытеснить классические литий-ионные АКБ. Например, в августе 2020 г. специалисты НИТУ «МИСиС» показали прототип бета-гальванического элемента питания. Такая российская батарейка может генерировать энергию в течение 20 лет. За счет оригинальной 3D-структуры бета-гальванического элемента ее размеры, по словам разработчиков, уменьшились втрое, удельная мощность повысилась в 10 раз, а себестоимость снизилась на 50%.

Сотрудники «МИСиС» разработали еще одну альтернативу литиевым батареям, которую вполне можно назвать экологичной. Как сообщал CNews, они научились делать суперконденсаторы с электродом из стеблей борщевика. Для их превращения в углеродный материал, а затем и в электроды ученые разработали особую технологию их обработки, включающую воздействие на них соляной кислоты и насыщение углекислым газом.

В декабре 2020 г. российские ученые создали особый полимерный материал для катодов аккумуляторов, позволяющий сократить время их зарядки до нескольких секунд и одновременно повысить их плотность вместе с временем службы. АКБ с новыми катодами смогут проработать до 70 лет и при этом сохранить около трети своей емкости.