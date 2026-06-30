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Филатов Антон

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Российский производитель ГК «Итэлма» впервые стал поставщиком аккумуляторов для водного транспорта — скоростных судов Flymar 1
20.05.2009 В России создан монстр радиостроения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Филатов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1083 1
Ростех - Росэлектроника - РЗП - Рыбинский завод приборостроения 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1819 1
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3424 1
Интеграл Опытный завод НПП 1 1
Луч КБ - Государственное Киевское конструкторское бюро 1 1
ТОПАЗ СКБ - Специальное конструкторское бюро 1 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3184 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6502 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3824 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1913 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164574 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 134 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1759 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47272 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57131 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33374 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8021 1
РАН - Российская академия наук 2099 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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