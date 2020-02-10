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«Росэлектроника» разработала систему экстренного оповещения для объектов малого бизнеса

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представит на Международном форуме «Технологии безопасности–2020» модернизированную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях для объектов малого бизнеса – небольших магазинов, кафе, парикмахерских. Обновленная версия комплекса включает компактную аудиоколонку с подключением к интернету, а также систему автодозвона по телефонным сетям любого типа. При возникновении чрезвычайной ситуации абонентам, находящимся в зоне ЧС, поступят телефонные звонки с голосовым сообщением, предупреждающим об опасности.

В результате модернизации комплекс также был дополнен системой автоматической проверки работоспособности, что позволяет контролировать исправность аппаратуры без проведения специальных мероприятий и без участия персонала.

Комплекс П-166Ц, разработанный КНИИТМУ (входит в «Росэлектронику»), включает автоматизированный пульт управления системой оповещения, универсальный блок управления оконечными устройствами оповещения и блок управления выносными электросиренами. Открытый интерфейс комплекса позволяет интегрировать его с автоматизированными системами проекта «Безопасный город» или делать элементом любого большого информационно-телекоммуникационного городского сервиса. Отличительная особенность П-166Ц – масштабируемость: оборудование позволяет создавать системы оповещения любого уровня: от объектового до регионального. Комплекс является основой централизованной системы оповещения Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, оборудование П-166Ц установлено более чем на двух тысячах объектов различного масштаба и назначения.

«П-166Ц – первый российский цифровой комплекс оповещения по IP-сетям. В модернизированной версии аудиоколонка объединяет функционал блока управления и оконечного устройства звуковой трансляции. Это законченное решение для объекта небольшой площади, где нет необходимости в создании дорогой и сложной распределенной системы оповещения. Его применение гарантирует владельцу малого бизнеса своевременное оповещение о ЧС и одновременно позволяет избежать ненужных расходов на избыточное оборудование», - сказали в «Росэлектронике».

Обновленный комплекс П-166Ц будет продемонстрирован в ходе Международного форума «Технологии безопасности – 2020», проходящем в МВЦ «Крокус-Экспо» с 11 по 13 февраля.

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