Спецпроекты

AliExpress Россия запускает собственное российское мобильное приложение

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

В рамках локализации платформы команда AliExpress Россия запустила собственное приложение для iOS и Android. Новое приложение будет доступно для пользователей России и стран СНГ. Оно позволяет вести разработку и обновлять платформу без привязки к глобальным процессам AliExpress благодаря специально развернутой локальной инфраструктуре.

При этом приложение продолжит использование высокотехнологичных систем разработки глобальной Alibaba, у которых нет аналогов на российском рынке. Вся техническая часть приложения будет управляться локальной командой в России. В приложении будут присутствовать все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков.

Российским пользователям уже доступна собственная адаптированная версия главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. В скором времени появится динамическое отображение товаров при поиске, удобная корзина и обновлённый список заказов, расширенные карточки товаров, личный кабинет и новая версия «Журнала AliExpress» c гидом по шопингу.

В приложении также доступен формат историй (сторис) от продавцов с важными обновлениями и акциями.

Приложение уже опубликовано в App Store и Google Play от AliExpress Россия. В дальнейшем оно появятся в доступе для всех стран, входящих в СП, и в альтернативных магазинах приложений. Приложение AliExpress Россия сделано российской командой разработчиков, которые присоединились к компании с момента создания совместного предприятия.

«Главной задачей, над которой мы начали работать сразу после создания российской IT-команды, стала локализация продукта. Нам необходимо было создать инфраструктуру для локальной разработки и переноса основных функций на собственную платформу. Запустив новое локальное приложение, мы сделали первый шаг, за которым последует ряд улучшений и новых уникальных функций не только для покупателей, но и для продавцов» — отметил вице-президент по мобильному продукту AliExpress Россия Александр Алексеев.

Другие материалы рубрики

Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене

Российский разработчик требует погасить задолженность от структуры международного ИТ-холдинга

Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»

Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда

На Госуслугах появится сервис для предъявления претензий интернет-магазинам

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как продлить срок службы смартфона?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных