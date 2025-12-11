Разделы

Искандер Бариев, бывший директор Университета Иннополис, присоединился к команде топ-менеджеров АО «Корпорация Роботов»

АО «Корпорация Роботов» сообщает, что Искандер Бариев присоединился к команде топ-менеджеров робототехнического холдинга. С 11 декабря 2025 г. Искандер Бариев приступил к обязанностям члена правления, заместителя генерального директора по развитию бизнеса в АО «Корпорация Роботов». Об этом CNews сообщили представители «Корпорации Роботов».

В новой должности Искандер Бариев будет курировать блок коммерческого развития, отвечая за направления продаж, маркетинга, GR (связи с государством) и международного бизнеса. В его задачи войдут реализация стратегии развития компании, расширение присутствия на глобальных рынках и укрепление партнерских отношений.

Искандер Бариев обладает значительным опытом — ранее он занимал позицию директора Университета Иннополис, где под его руководством вуз укрепил позиции как один из ключевых центров компетенций в ИT и робототехнике. Его профессиональный опыт включает реализацию крупных стратегических проектов, включая развитие Передовой инженерной школы.

«Выход Искандера Бариева — это серьезное усиление для нашей команды. Он глубоко погружен в отрасль робототехники и знаком со всеми ключевыми игроками рынка, что немаловажно для новых проектов и партнерств. Мы ценим его профессиональные компетенции, личные качества и уверены, что экспертиза Искандера будет полезна для достижения стратегических целей компании», – сказал генеральный директор АО «Корпорация Роботов», вице-президент по стратегическому развитию ГК «Элемент» Александр Алексеев.

«Для меня честь стать частью команды ведущего робототехнического холдинга страны. Я вижу значительный потенциал АО «Корпорация Роботов» для роста и нацелен на то, чтобы внести вклад в развитие компании, укрепление ее лидерства в России и успешный выход на международный рынок», – сказал Искандер Бариев.

