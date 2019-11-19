Eset: новый банковский троян распространяется через рекламу McDonald’s

Международная антивирусная компания Eset сообщила об обнаружении нового банковского трояна Mispadu, который использует фальшивую рекламу McDonald’s для распространения.

Ранее Eset описала вредоносы Amavaldo и Casbaneiro, похожие на Mispadu: они также написаны на Delphi и используют всплывающие уведомления Windows для выманивания личных данных жертвы.

Специалисты Eset сообщают, что атака совершается с помощью спама и вредоносной рекламы. Мошенники размещали коммерческие публикации на Facebook, которые предлагали скидочные купоны в McDonald’s.

Кликая по рекламному объявлению, потенциальная жертва загружала zip-файл, который маскировался под скидочный купон. Запустив его, пользователь невольно загружал банковский троян Mispadu.

Попав на устройство жертвы, Mispadu мог делать скриншоты, имитировать движения мышкой и нажатия нужных клавиш на клавиатуре. Кроме того, он способен собирать следующие данные: версию ОС, список установленных банковских приложений и антивирусных программ, а также другие персональные данные.

Целевая аудитория Mispadu — пользователи из Мексики и Бразилии.

Примечательно, что в Бразилии Mispadu обнаружен в официальном магазине расширений Google Chrome. Троян обещает защитить браузер — но вместо этого пытается украсть банковскую информацию.