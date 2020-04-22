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«Корус консалтинг» оцифрует документооборот в «Макдоналдс»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

«Корус консалтинг» переводит процесс обмена, согласования и подписания юридически значимых документов компании «Москва-Макдоналдс» в цифровой формат, а также внедряет интеллектуальный сервис автоматической оценки благонадежности контрагентов – все это благодаря собственному модульному решению «Корус Five | Документооборот» на базе Microsoft Sharepoint. Пользователями системы станут руководители 737 ресторанов «Макдоналдс» в России и около 250 сотрудников центрального офиса компании. Ожидается, что сервис ускорит процесс юридического значимого документооборота минимум в три раза.

Модуль юридически значимого электронного документооборота «Корус Five | Документооборот» интегрирован с несколькими федеральными провайдерами. Решение позволяет обмениваться первичными электронными документами с контрагентами, настраивать маршруты движения документов, контролировать статусы согласования и хранить всю документацию в едином электроном архиве, что дает возможность полностью отказаться от взаимодействия с бумажными носителями. Сотрудники компании будут получать электронный документ, заверять его цифровой подписью и отправлять обратно контрагенту – все это через единую систему. По предварительной оценке, внедрение системы позволит ускорить юридический документооборот в три раза. Нововведение существенно повысит прозрачность процессов и усилит контроль за согласованием документов и проведением платежей, а также снизит налоговые и финансовые риски, а именно штрафов и проведения двойных оплат.

Также «Корус консалтинг» автоматизирует проверку благонадежности контрагентов, которую проходит каждый партнер компании «Москва-Макдональдс». На базе методологии, разработанной специалистами компании вместе с заказчиком, интеллектуальный сервис будет автоматически проверять контрагентов во внешней базе «Контур.Фокус», сверять с оценкой контрагента внутренними экспертами по чек-листам и формировать рейтинг надежных поставщиков и подрядчиков. Сервис будет отслеживать все изменения: превышения лимитов по платежам, переход контрагента в «зону риска» – и автоматически уведомлять ответственных лиц. Ранее сбор информации о партнерах и истории взаимодействия с ними осуществлялся в ручном режиме. Ожидается, что внедрение инструмента увеличит скорость проверок в 4-6 раз и существенно повысит точность оценок для принятия решений.

«В связи с вынужденным переходом на удаленную работу многие компании сталкиваются с ситуацией, когда процессы останавливаются из-за отсутствия возможности быстро согласовать и подписать необходимый документ. Система электронного внешнего юридически значимого электронного документооборота позволяет работать с документами – подписывать, согласовывать и обмениваться с партнерами – удаленно и бесконтактно. Где бы ни находились сотрудники и контрагенты, с помощью такой системы бизнес продолжает функционировать в полном объеме», – отметила директор департамента портальных решений ГК «Корус консалтинг» Елена Пискунович.

«Корус Five | Документооборот» – модульная СЭД/ЕСМ-платформа, разработанная специалистами «Корус консалтинга» на базе Microsoft Sharepoint. Среди возможностей ИТ-решения – организация договорного, организационно-распорядительного и юридически-значимого документооборота, регистрация входящей и исходящей корреспонденции, управление доверенностями и претензионно-исковой работой.

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