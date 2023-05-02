Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево»

Компания «Нюкон энерджи» разворачивает производственные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых технологий, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Общая площадь нового производства, локализованного на площадке «Руднево», занимает около 5500 кв. метров, что на 80% больше, чем на прежней территории. Инвестиции в производство составят 350 млн руб., будет создано более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест», – сказал Владислав Овчинский.

Компания существует с 2000 г. Она проектирует и производит отечественные конденсаторы, обеспечивая потребность большинства крупных отраслевых компаний России.

«Новый арендатор займет пятый корпус площадки «Руднево», который был введен в эксплуатацию в декабре 2022 г. Начать производство компания планирует в начале лета текущего года», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Конденсаторы компании применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. Увеличение производственных площадей позволит не только нарастить объемы выпуска, но и наладить производство электронных элементов, применяющихся в зеленых технологиях, таких как электромобили, солнечная и ветровая генерация.

Как отметил начальник производства компании Сергей Панасейко, сочетание высокого уровня технологий, автоматизации производственных процессов и внедренной системы менеджмента качества позволяет выпускать конденсаторы, отвечающие всем международным отраслевым стандартам, применяемым для этого типа продукции.

По его словам, особое внимание предприятие уделяет качеству выпускаемой продукции, которое достигается за счет использования надежных комплектующих и проведения многоступенчатого контроля. Это позволяет новому арендатору ОЭЗ «Технополис Москва» выдерживать конкуренцию на мировом рынке.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 га.