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Bell Integrator запатентовала решения для анализа данных и работы с цифровыми активами

Компания Bell Integrator (ГК Softline) расширила свой продуктовый портфель двумя новыми продуктами – информационно-аналитической системой для анализа данных Insight и программным обеспечением для работы с цифровыми активами Hermes.

Информационно-аналитическая система Insight представляет собой мощный инструмент для создания специализированных аналитических веб-решений и позволяет постоянно контролировать финансовое положение банка или МФО. Ее модульная архитектура состоит из: модуля анализа финансового состояния на основе клиентских данных, модуля анализа операций клиента в банке, рейтинговых коэффициентов банков и генератора отчетов. Insight предоставляет возможность интерактивного анализа данных и формирования отчетов, что значительно упрощает процесс работы с большими объемами информации. Одной из ключевых особенностей системы является ее способность проводить анализ данных без необходимости программирования, что делает её доступной для пользователей с любым уровнем подготовки. Этот инструмент позволяет с легкостью мониторить данные на экране персонального компьютера, а также использовать статистические методы для прогнозирования независимых показателей. С помощью Insight также можно выявлять аналитические зависимости и моделировать различные сценарии с помощью функции «что-если». Кроссплатформенность системы и современный веб-интерфейс делают её удобной в использовании на различных устройствах.

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Программное обеспечение Hermes ориентировано на работу с цифровыми активами и фиатными средствами. Это функциональное решение позволяет запустить собственную биржу меньше, чем за месяц. Hermes предоставляет пользователям широкий спектр возможностей – ввод и вывод средств, покупка, продажа и обмен криптовалюты. Это делает Hermes универсальным инструментом для тех, кто активно участвует в мире цифровых валют. Программное обеспечение включает как веб-версию, так и мобильное приложение, что обеспечивает доступ к функциям платформы в любое время и в любом месте.

«Обе разработки успешно уже прошли регистрацию в Роспатенте, что открывает возможности для их коммерческого использования. Мы также подали заявки для включения Insight и Hermes в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что свидетельствует о высоком уровне инноваций и качества, которые Bell Integrator стремится внедрять в свои продукты», – сказал Юрий Латин, генеральный директор Bell Integrator.

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