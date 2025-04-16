Компания «Булат» заявила о расширении линейки своих лазерных печатающих устройств

Компания «Булат» расширила линейку своих лазерных печатающих устройств двумя моделями, ориентированными на домашний/малый офис: принтер Bulat P1121nw и МФУ Bulat M1121nw.

Аппараты построены на единой платформе со скоростью печати 21 страница A4 в минуту. Привлекательная цена, сверхкомпактные габариты, проводная и беспроводная локальная сеть, прямая печать с мобильных устройств Android и Apple при подключении в одну сеть Wi-Fi (технологии MOPRIA и Apple Airprint) – характерные отличия этих устройств. Кроме того, ими поддерживаются операционные системы Windows 10/11, Astra Linux, «Ред ОС» и другие.

В аппаратах установлен оригинальный стартовый картридж TK-111S объемом 1 тыс. страниц при 5-процентном заполнении. Оригинальный стандартный картридж Bulat TK-111A объемом 1,5 тыс. страниц при 5-процентном заполнении приобретается отдельно. Этот картридж отличается невысокой розничной ценой и не оснащается чипом, что позволяет довольно просто продлить срок его жизни, приобретя емкость с оригинальным тонером. При этом сохраняется гарантия 12 месяцев или 50 тыс. отпечатков в зависимости от того, что наступит раньше.

Для сохранения максимально высокого качества отпечатков на протяжении всей эксплуатации аппарата компания «Булат» рекомендует использовать новые оригинальные картриджи Bulat TK-111A.

Дистрибьюцией моделей Bulat P1121nw, Bulat M1121nw и расходных материалов к ним на территории России занимается компания OCS Distribution. В самое ближайшее время аппараты появятся в розничной продаже как на полках розничных магазинов, так и в онлайн-гипермаркетах, обещает производитель.