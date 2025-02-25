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Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ

Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автоматическом режиме.

Security Vision КИИ осуществляет автоматизацию следующих процессов:

  • Формирование актуального перечня объектов КИИ и критических процессов
  • Категорирование объектов КИИ с целью определения категории значимости
  • Моделирование угроз безопасности информации для выявления актуальных угроз применительно к объекту КИИ
  • Оценка соответствия объектов КИИ требованиям безопасности информации
  • Обработка запросов регуляторов и связанных с ними задач.

Security Vision КИИ может использоваться как в субъектах малого и среднего предпринимательства, так и на крупных предприятиях с территориально распределенной структурой. Для последних предусмотрена возможность разделения полномочий и зон ответственности (например, изоляция каждого из филиалов или подконтрольных предприятий).

Категорирование объектов КИИ

Процесс категорирования объектов КИИ с помощью Security Vision КИИ начинается с выявления критических процессов организации, в случае нарушения которых может привести к негативным последствиям. В продукте формируется перечень критических процессов и определяются объекты критической информационной инфраструктуры, которые осуществляют автоматизацию данных процессов.

Проводится оценка показателей критериев значимости и их значений для определения категории значимости, а также заполняется вся необходимая информация по объекту КИИ. При этом вся информация по связанным активам заполняется автоматически из модели активов.

В результате процесса категорирования формируются документы, которые полностью соответствуют требованиям ФСТЭК России:

  • Сведения о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий
  • Акт категорирования объекта КИИ.

Моделирование угроз безопасности информации

Процесс моделирования угроз применительно к объектам КИИ осуществляется с учетом всех объектов воздействия и их компонентов с возможностью гибко формировать область моделирования.

Моделирование угроз включает:

  • Определение негативных последствий в виде ущерба для организации в случае компьютерного инцидента, который может повлечь нарушение или прекращение выполнения критического процесса
  • Определение потенциальных нарушителей (источники угроз)
  • Добавление групп угроз автоматически или в ручном режиме
  • Добавление способов реализации угроз автоматически или в ручном режиме
  • Добавление угроз автоматически или в ручном режиме.

Моделирование угроз реализуется в соответствии с методическим документом ФСТЭК России – «Методика оценки угроз безопасности информации». Результатом моделирования является сформированный перечень актуальных угроз применительно к объектам воздействия и их компонентам, которые, в свою очередь, входят в состав объекта КИИ.

Оценка соответствия объектов КИИ требованиям безопасности информации

Процесс оценки соответствия осуществляется применительно к объектам КИИ для оценки требований и мер безопасности, реализованных в соответствии с приказами ФСТЭК России № 235 и № 239.Оценка проводится путем заполнения информации по текущему состоянию объекта КИИ с возможностью делегировать (полностью или частично) опросные листы соответствующим экспертам.

По нереализованным и не полностью реализованным требованиям формируется список с возможностью создания задач на устранение несоответствий.

Запросы регуляторов

Security Vision КИИ осуществляет обработку запросов следующих регуляторов:

  • Банк России
  • ФСТЭК России
  • ФСБ России.

Полученный от регулятора запрос вносится в систему. При необходимости формируется задача на определенного исполнителя со сроком выполнения, а также с возможностью контроля исполнения. Реализована двусторонняя интеграция с основными внешними системами ITSM с возможностью создания заявок и отслеживания их статусов.

Отчеты и дашборды

В Security Vision КИИ глубоко проработаны основные отчеты по процессам КИИ как для направления в ФСТЭК России, так и для внутреннего использования.

Дашборды подсвечивают объекты КИИ, по которым необходимо провести категорирование и моделирование угроз в ближайшее время, помогают отслеживать актуальные угрозы и нарушителей на постоянной основе. Интерактивная карта отображает статистику по всем подконтрольным организациям и филиалам, распределенным по территории страны.

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