Кейсы регионов подтвердили работоспособность платформы Security Vision в госструктурах

Фатима Чанкаева, руководитель направления международных продаж Security Vision, в рамках доклада на форуме «Цифровое развитие: Россия – Кыргызстан» поделилась практическим опытом внедрения платформы в органах государственной власти. Эксперт продемонстрировала, как использование отечественных решений позволяет создать импортонезависимую архитектуру мониторинга и реагирования, обеспечивая строгое соответствие требованиям регуляторов и повышая киберустойчивость распределенных инфраструктур.

Одним из ключевых примеров стало построение SOC для регионального органа власти в Республике Татарстан. Платформа охватила более 20 министерств и ведомств региона, обеспечив защиту государственных информационных систем в Правительственном ЦОД. Интеграция модулей SOAR, AM и ГосСОПКА позволила автоматизировать передачу инцидентов в НКЦКИ.

Внедрение специализированных коннекторов для российских WAF и межсетевого экранирования (NGFW) сократило время реакции на инциденты с часов до минут. Разработанные плейбуки автоматически блокируют угрозы и обеспечивают межведомственный обмен данными, полностью устраняя влияние человеческого фактора при рутинных операциях.

В Республике Саха (Якутия) компания Security Vision внедрила продукты Security Vision SOAR и Security VisionAsset Management в Центре противодействия кибератакам на базе Республиканского центра инфокоммуникационных технологий. Он обеспечивает мониторинг критически важных объектов региона, анализ угроз и оперативное реагирование, а также используется для обучения специалистов по информационной безопасности.

В Красноярском крае внедрение платформы позволило существенно сократить время реагирования за счет автоматизации и снятия рутины с аналитиков. Внедрение динамических плейбуков заменило ручные операции стандартизированными сценариями, что особенно важно для распределенных структур.

Все представленные решения сертифицированы ФСБ России, ФСТЭК России (по 4 уровню доверия), Минобороны РФ и ОАЦ Беларуси. Платформа Security Vision совместима с российскими операционными системами (Астра Linux, РЕД ОС, РОСА) и средствами защиты информации, что исключает риски санкционного давления.

Практическое применение единой платформы Security Vision демонстрирует, как интеграция процессов управления активами, уязвимостями и инцидентами меняет подход к безопасности в госсекторе. Такой системный взгляд позволяет не только выполнять регуляторные требования, но и выстраивать прозрачное взаимодействие между ИТ- и ИБ-подразделениями, обеспечивая устойчивость государственных информационных систем в условиях современных киберугроз.

