Сбер и Security Vision объединяют усилия для защиты российского бизнеса от киберугроз

Сбер и Security Vision, ведущий российский разработчик решений для кибербезопасности, объявили о расширении своего партнерства. Цель – предоставить российским компаниям более мощные инструменты для защиты от киберугроз.

Теперь система управления активами Security Vision АM (Asset management) тесно взаимодействует с интеллектуальной платформой Сбера по управлению киберугрозами X Threat Intelligence. Партнёрство позволит компаниям отечественного рынка проще находить и устранять слабые места в своей IT-инфраструктуре.

Интеллектуальная платформа Сбера X Threat Intelligence ― это универсальный сервис для экспертов по кибербезопасности, разработчиков, администраторов и других представителей ИТ-служб, который оперативно предоставляет полную информацию о киберугрозах через интуитивно понятный интерфейс или API.

Сбер вносит свой вклад в укрепление защиты российских компаний: благодаря открытой платформе отечественные организации могут воспользоваться опытом и аналитикой банка в области управления киберугрозами. Доступ к платформе для всех российских компаний предоставляется бесплатно.

В свою очередь, Security Vision дополнила свои технологии инвентаризации IT-активов с помощью продукта Security Vision АM возможностью прямой интеграции с платформой Сбера. Это позволило обогатить информацию о киберугрозах контекстом используемых в Security Vision систем и сервисов, что упрощает выявление и приоритизацию устранения уязвимостей. В рамках интеграции возможен обмен как обезличенной, так и детальной информацией об ИТ-инфраструктуре.

В результате сотрудничества Сбера и Security Vision российские компании получают более комплексное и эффективное решение для защиты от киберугроз, повышая свою общую киберустойчивость.

Интеллектуальная платформа Сбера для управления киберугрозами X Threat Intelligence состоит из взаимоинтегрированных модулей: Новости о киберугрозах, Аналитические отчеты, Управление уязвимостями, Управление внешней поверхностью атак, Анализ вредоносного ПО, Группировки, ТТP (тактики, техники, процедуры). Платформа автоматически агрегирует данные о киберугрозах и на текущий момент содержит информацию о более чем 470 тыс. уязвимостей.