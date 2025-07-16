«МегаФон» ускорил интернет на одной из главных деловых площадок страны

Участники международных форумов и бизнес-встреч Центра международной торговли (ЦМТ) теперь могут подключаться по видеосвязи и обмениваться презентациями и важными файлами на скорости до 250 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, которую оператор провел внутри конгресс-центра. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры телеком-оператора обновили инфраструктуру связи в помещениях высокочастотными LTE-диапазонами и провели рефарминг — перевели предыдущие поколения сетей в LTE и LTE Advanced. Также на деловой площадке площадью 6000 кв. м заработала технология MIMO 2х2, которая обеспечивает одновременную передачу данных по двум каналам связи, стабилизируя соединение.

Теперь мобильный интернет на высоких скоростях доступен в десятках залов, холлов, а также на этажах с выставочными площадями, благодаря чему организаторы и участники мероприятий любых форматов смогут пользоваться онлайн-сервисами, обмениваться контактами, документами и презентациями без задержек.

«Конгресс-центр ЦМТ — визитная карточка деловой Москвы. Здесь проходит множество мероприятий высокого уровня, в том числе с участием международных делегаций, и наличие стабильной связи действительно критично. С начала 2025 года абоненты использовали на площадке 24 ТБ мобильного трафика, что сравнимо со скачиванием 6000 фильмов в формате 4К. Мы внедрили надежные решения, чтобы каждый посетитель ЦМТ мог эффективно работать, делиться опытом, а также оставаться на связи со своими близкими», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» по Москве и Московской области.