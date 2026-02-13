Разделы

Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

В новом подмосковном наукограде ускорили мобильный интернет

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком‑инфраструктуру в подмосковном Долгопрудном, получившим в начале февраля статус наукограда. Специалисты построили новые и обновили действующие базовые станции, что позволило повысить устойчивость сигнала и обеспечить абонентам мобильный интернет на скорости до 115 Мбит⁄с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал стал стабильнее рядом с жилыми комплексами и торговыми центрами вдоль канала имени Москвы и Котовского залива и в районе пристаней яхт-клубов в Хлебниковском затоне. Кроме того, новое телеком-оборудование появилось рядом с производственной площадкой компании «Чистая линия».

Для повышения качества связи инженеры расширили на ряде базовых станций сразу несколько частотных диапазонов. Низкочастотные обеспечивают более устойчивый сигнал и лучше проникают в здания, что особенно важно для жителей многоквартирных домов и промышленных помещений. Высокочастотные диапазоны, в свою очередь, отвечают за высокую ёмкость сети и позволяют сохранять быстрый мобильный интернет даже в местах с большим числом пользователей — на набережных, в торговых центрах и зонах отдыха у воды. Также на всей сети доступна технология VoLTE, дающая возможность одновременно совершать звонок и использовать мобильный интернет без потери качества.

«Долгопрудный активно развивается — здесь растет число жителей, появляются новые жилые кварталы и развивается общественная жизнь. Всё это напрямую влияет на нагрузку на сеть. С начала года мобильный интернет-трафик в городе вырос на 5%, а голосовой —почти на 50%. Мы продолжаем усиливать инфраструктуру, чтобы жители могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке города», — сказал директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Цифровизация

Все базовые станции в городе уже поддерживают технологию MIMO 2×2, которая позволяет передавать данные по двум пространственным потокам одновременно и увеличивает пропускную способность сети. Это помогает сохранять высокие скорости даже в часы пик. Также на всей сети «МегаФона» доступна технология VoLTE — голосовые вызовы передаются по сети LTE, благодаря чему абоненты быстрее дозваниваются друг до друга и слышат собеседника с улучшенным качеством звука.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

В мире дефицит копеечных устройств, превращающих обычные ТВ в умные. По их производству нанесли жестокий удар нейросети

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Россия под атакой. Доля шпионских кибератак на органы власти и НИИ страны выросла до 37%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще