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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в подмосковном «Шишкином лесу»

Жителям и гостям Истры теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет на территории лесопарка «Шишкин лес». Теперь его посетители могут слушать музыку и аудиокниги, смотреть видео, фильмы и делиться впечатлениями от прогулок на средней скорости в 20 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Современный лесопарк открыли осенью 2023 г. — ранее здесь был заброшенный лес. Сейчас локация оборудована зонами для отдыха, детскими и спортивными площадками, эко-мостами и канатной дорогой. Самой популярной активностью здесь стала лыжная трасса, протяженностью более 2,5 км. В теплое время года она превращается в велопешеходную.

Для того, чтобы посетители «Шишкиного леса» могли оставаться на связи, инженеры «МегаФона» внедрили в новом телеком-оборудовании сразу несколько частотных диапазонов. Это позволило не только сохранить качественный голосовой сигнал, но и увеличить скорость мобильного интернета. В этом помогает и поддержка технологии MIMO 2×2, способной обрабатывать больше одновременных подключений к оборудованию и обеспечивать качественное соединение даже в периоды высокой нагрузки.

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Цифровизация

Также на территории парка теперь доступна технология VoLTE, с помощью которой посетители лесопарка могут одновременно совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом без потерь в качестве сигнала.

«Истра — один из самых динамично развивающихся городов Московской области. За пять месяцев этого года здесь на 13% увеличился объем мобильного трафика, а число пользователей — на 17%. Все это показывает, насколько активна жизнь в городе. Поэтому мы продолжаем усиливать нашу сеть в местах отдыха, которые любят жители Истры и ее гости. Теперь они могут наслаждаться прогулками, делясь в соцсетях яркими моментами и пользуясь привычными сервисами на территории лесопарка», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

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