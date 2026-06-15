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IntellectMoney ИнтеллектМани

IntellectMoney - ИнтеллектМани

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 Бывшие владельцы Qiwi за полмиллиарда продали половину своей платежной системы 1
24.12.2025 После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось 1
26.11.2024 17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу 1
16.10.2024 IntellectMoney запустил «Оплату частями» 1
22.01.2024 Qiwi продана своему гендиректору 1
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций 1
16.06.2017 «Штрих-М» запустила сервис по аренде касс для интернет-магазинов Orange Data 1
30.05.2017 IntellectMoney представила сервис по аренде онлайн-касс 1
30.03.2017 Процессинговый центр IntellectMoney разработал и запустил новую платежную страницу. 1
17.02.2016 «Тройка-Д Банк» расширил функционал терминалов самообслуживания 1
18.06.2015 «Центральнаякасса.РФ» теперь позволяет совершать переводы между картами 1
25.02.2014 Моментальные сервисы: проблемы интеграции в ИТ-ландшафт 1
05.04.2012 IntellectMoney отменила комиссию за оплату покупок и пополнение кошелька в платежных терминалах 1
29.03.2012 «Мобильная карта» «Альфа-Банка» позволяет оплатить покупки с баланса телефона «Билайн» в системе IntellectMoney 1
20.02.2012 IntellectMoney подтвердила соответствие стандарту PCI DSS 2
17.02.2012 Оборот федеральной системы «Город» за 2011 г. увеличился на 34% 1
03.02.2012 Платёжный модуль IntellectMoney доступен пользователям «1С-Битрикс» на MarketPlace 1
10.01.2012 IntellectMoney разработала платежный модуль для Virtuemart 2.0.0 1
30.11.2011 Оплатить покупки через IntellectMoney можно в салонах «Евросеть» и «Связной» 1
06.06.2011 Платежная система IntellectMoney запустила собственный скидочный сервис 1
09.03.2011 Qiwi не будет поддерживать пополнение счетов в «Яндекс.Деньги» и RBK Money 1
14.04.2010 Системой IntellectMoney пользуются 500 тыс. человек 1
13.01.2010 Через IntellectMoney можно покупать голоса в сети «В Контакте» 1
28.12.2009 Система IntellectMoney запустила виртуальные дисконтные карты 1
21.12.2009 Система IntellectMoney запустила мобильную версию 1
03.08.2009 IntellectMoney принимает платежи с банковских карт без комиссии 1
12.05.2009 Компания IntellectMoney запустила платежно-дисконтную систему 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

IntellectMoney и организации, системы, технологии, персоны:

RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 4
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 3
Yandex - Яндекс 9299 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 31 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 2
PayPal 673 2
Flocktory - Флоктори 24 2
Телекомсервис 3 1
Gateline - Онэлия 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1232 1
9641 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9529 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5016 1
1С-Битрикс - Bitrix 677 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 58 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Payture 11 1
Orange Data 10 1
NanduQ - Qiwi 1013 7
Visa International 1996 7
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 12 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1787 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1539 3
Альфа-Банк 1985 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 3
NanduQ - Qiwi - Таксиагрегатор 9 3
Почта России ПАО 2381 2
Связной ГК 1401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1901 2
Евросеть 1421 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
Связной Банк 113 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Мастер-Банк 35 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
Стройкредит АКБ 35 1
Росэнергобанк 34 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Webtransfer - Вебтрансфер Финанс 7 1
IL Патио - Эль Патио 15 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Московский дом книги - МДК ОЦ АО 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8945 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 434 1
ГПБ - Газпромбанк 1281 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
ПСБ - Промсвязьбанк 968 1
American Express - Amex 338 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 324 1
Русский стандарт Банк 509 1
JCB International 146 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5718 5
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3336 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5548 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13723 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9347 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 5
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B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1278 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 968 5
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 4
Microsoft Windows 2000 8678 2
Wallet One - Единый кошелек 58 2
VirtueMart - mambo-phpShop 8 1
Apple - App Store 3136 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 651 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 927 1
Apple Pay 521 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 906 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1375 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 256 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
MasterCard Maestro 159 1
Joomla CMS 89 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 245 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
PayPal Here 4 1
Савцов Олег 50 5
Мащенков Алексей 4 2
Никонова Елена 6 1
Кукушкин Михаил 1 1
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Батуев Михаил 2 1
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Фокин Кирилл 1 1
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Попов Дмитрий 39 1
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Голубцов Павел 5 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 5
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4216 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8621 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1816 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2079 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1696 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1678 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1071 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 414 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 381 1
Россия - ДФО - Магаданская область 538 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 83 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12376 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27473 3
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Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7555 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 167 1
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РИА Новости 1040 1
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Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
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