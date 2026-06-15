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IntellectMoney ИнтеллектМани
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 29
IntellectMoney и организации, системы, технологии, персоны:
|Савцов Олег 50 5
|Мащенков Алексей 4 2
|Никонова Елена 6 1
|Кукушкин Михаил 1 1
|Семячкин Юрий 1 1
|Батуев Михаил 2 1
|Протопопов Александр 4 1
|Маркина Оксана 1 1
|Новикова Римма 1 1
|Фокин Кирилл 1 1
|Коркишко Андрей 1 1
|Арсентьев Андрей 80 1
|Романенко Андрей 95 1
|Козлов Сергей 49 1
|Попов Дмитрий 39 1
|Протопопов Андрей 38 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Мазанов Петр 10 1
|Голубцов Павел 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 1
|РИА Новости 1040 1
|Gartner - Гартнер 3662 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.