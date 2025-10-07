Разделы

Бывший владелец Qiwi уходит с Московской биржи

Платежная система Nanduq (бывшая Qiwi) уходит с Московской биржи. Это связано с ранее состоявшимся уходом компании из России. Параллельно структура экс-гендиректора компании Андрея Протопова вновь объявила оферту на выкуп акций компании.

Делистинг Nanduq с Московской биржи

Компания Nanduq (бывшая Qiwi) заявила о намерении провести делистинг с Московской биржи. Это решение было принято советом директором компании. Ценные бумаги Nanduq котируются на Московской бирже в виде американских депозитарных расписок (ADR).

У Nanduq сейчас нет активности в России, также компания не объявляла о планах по редомиляции в России, отметили в компании. Соответственно, сохранение листинга на Московской бирже не соответствует стратегическим приоритетам компании. При этом у Nanduq остается листинг на Международной бирже Астаны (AIX).

Оферта на выкуп акций Nanduq

Ранее гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF), принадлежащая бывшему гендиректору Qiwi Андрею Протопопову, объявила третью подряд оферту на выкуп ADR Nanduq. Цена составляет 210 руб. за одну ADR (близко к рыночной стоимости ADR на момент объявления оферты).

qiwi750.jpg

Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика
Платежная система Nanduq (бывшая Qiwi) уходит с Московской биржи

Это уже третья оферта на выкуп ADR Nanduq, которую FFF объявляется в 2025 г. В мае было объявлено о двух этапах оферты, в рамках которых FFF планировала выкупить до 10 млн акций Nanduq (16% от общего числа акций).

В рамках первого этапа ADR выкупались по цене 210 руб., что представляло собой премию в размере 18,6% к цене ADR на Московской бирже на момент объявления оферты. В рамках данного этапа было выкуплено 4,22 млн ADR (6,7% от общего числа).

В рамках второго этапа цена составляла 195 руб., что представляло собой премию в размере 10,2% к рыночной цене акций на момент объявления оферты. В ходе него было выкуплено лишь 345 тыс. ADR (1,8% от общего числа). Таким образом, всего было выкуплено 4,56 млн ADR (7,2% от общего числа акций, 45% от лимита оферты), затраты на оферту составили 953 млн руб.

Взлеты и падения Qiwi

Платежная система Qiwi была создана в 2008 г. путем слияния систем платежных терминалов ОСМП и e-Port. Qiwi также занималась электронными кошельками. В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, позднее компания вышла и на Московскую биржу. Контролирующий акционером компании стал один из ее основателей Сергей Солонин.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. В 2023 г. администрация Nasdaq одобрила схему по реструктуризации бизнеса Qiwi, предполагающую уход компании из России. В этом случае торги акциями Qiwi на Nasdaq должны были бы возобновиться.

В начале 2024 г. Qiwi продала свое российское подразделение – АО «Киви» - за 23,75 млрд руб. Покупателем выступила FFF. Сделка предполагает рассрочку на четыре года.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в АО «Киви». В результате этого работа платежных терминалов и электронных кошельков Qiwi была прекращена. После этого АО «Киви» продала факторинговую платформу Rowi «Т-Банку».

У Qiwi остался бизнес с платежными терминалами в Казахстане, а также финтех-проекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и других стран. Компания была переименована в Nanduq. Однако администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Nanduq. После этого компания получила листинг в AIX.

Игорь Королев

