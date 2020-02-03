Вкладчики банков-банкротов получат компенсации в режиме онлайн

Страховое онлайн-возмещение вкладов

Для вкладчиков российских обанкротившихся банков впервые появилась возможность получить выплаты страхового возмещения через онлайн-приложения банков-агентов. Об этом объявило государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Первыми услугами онлайн-сервиса смогут воспользоваться вкладчики Нижневолжского коммерческого банка (Нвкбанк, Саратов). Возможность получения выплат реализована для тех вкладчиков Нвкбанка, которые также является клиентами Сбербанка.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нвкбанка приказом от 24 января 2020 г. Выплаты страхового возмещения вкладчикам, по данным АСВ, начнутся не позднее 7 февраля 2020 г. На 1 января 2020 г. банк занимал 179 место в банковской системе России.

По данным АСВ, Сбербанк, первым из банков в начале 2020 г. сообщил о завершении тестирования сервиса и его готовности к применению. Сбербанк от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента осуществляет страховые выплаты клиентам через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на Android-устройствах (смартфоны и планшеты) или через веб-версию приложения «Сбербанк онлайн».

Механизм страховых выплат пострадавшим вкладчикам

Сервис онлайн-выплат вкладчикам банков-банкротов, позволяющий банкам-агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения, организован Агентством по страхованию вкладов в рамках проекта «Электронное АСВ».

Вкладчики банков-банкротов смогут получить страховые выплаты онлайн

Проект, разработанный АСВ для повышения доступности страховых услуг, осуществляется за счет использования электронных каналов с подключением федеральной ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) к официальному сайту агентства, а также с привлечением дистанционных интернет-каналов обслуживания банков-агентов.

В настоящее время агентство предлагает сервис онлайн-выплат вкладчикам банков-банкротов всем банкам, через которые АСВ осуществляет выплаты гражданам. По мере технической готовности сервис может использоваться в случае победы в соответствующем конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай.

Новый сервис призван расширить доступность услуг АСВ для вкладчиков. Его внедрение скажется на повышении скорости, удобства и качества обслуживания, считают в агентстве.

В АСВ также отметили, что в перспективе, после принятия соответствующих поправок в федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» вкладчики банков-банкротов смогут оформлять онлайн-заявления и дистанционно получать выплаты страхового возмещения с использованием ЕПГУ или непосредственно сайта агентства.

Чем занимается Агентство по страхованию вкладов

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», созданная в январе 2004 г. на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», занимается выплатами возмещения по вкладам физических лиц, в том числе по вкладам индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности (с 1 января 2019 г. по вкладам юридических лиц, отнесенных к малым предприятиям) в случае наступления страхового случая в отношении банка-участника системы страхования вкладов.

АСВ также ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов, контролирует формирование фонда страхования вкладов и управляет средствами фонда страхования вкладов. По состоянию на 3 февраля 2020 г. в реестре было зарегистрировано 720 банков-участников. Число страховых случаев по данным на 24 января 2020 г. составило 508, количество ликвидационных процедур в отношении банков – 698, количество завершенных ликвидационных процедур – 332.

Агентство также наделено функциями по финансовому оздоровлению банков. К настоящему времени агентство приняло участие в 17 проектах санации банков.

АСВ также курирует систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования и ведет реестр негосударственных пенсионных фондов ‒ участников системы гарантирования. В настоящее время участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц являются 33 НПФ.