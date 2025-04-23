Эксперты «К2Тех» выявили преимущества отечественных решений для контакт-центров в сравнении с зарубежными аналогами

«К2Тех» совместно с независимыми экспертами из отечественных компаний провели исследование решений для контакт-центров (КЦ). Специалисты сравнили ключевых российских вендоров по более 30 параметрам и выявили основные тенденции в развитии рынка. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Среди преимуществ отечественных решений по КЦ, над которыми вендоры работали последние три года, эксперты отметили их готовность разрабатывать дополнительные функции под требования заказчика. Также современные ИТ-решения позволяют минимизировать вычислительные ресурсы для небольших КЦ до одного-двух серверов и использовать в работе с ними свободно распространяемые ОС и БД. В ряде случаев российские решения лучше адресуют специфичные для региона потребности. К примеру, отечественные платформы исходящих коммуникаций качественнее справляются с обнаружением умных голосовых помощников, чем их иностранные аналоги. Это позволяет обеспечить эффективность работы операторов, занятых проактивными контактами с клиентами.

У большинства решений аналитики отметили наличие единой очереди для голосовых и текстовых каналов, единую отчетность для всех типов обращений. А веб-клиенты для рабочих мест операторов КЦ не требуют дополнительных подсистем (например, как Avaya). По оценкам экспертов, ведущие отечественные вендоры платформ КЦ предлагают функциональность более фрагментарную по сравнению с зарубежными аналогами, но в целом достаточную для реализации стратегии импортозамещения.

«В ходе исследования мы сравнили ключевые решения пяти отечественных вендоров по более чем 30 параметрам, особенно важным для бизнеса — проанализировали основные функции КЦ: обработку входящих/исходящих вызовов, речевую аналитику и ботов на основе ИИ и многое другое. Результаты позволили сделать вывод, что российские решения сделали качественный шаг вперед за последние три года. По многим параметрам они не уступают ушедшим зарубежным вендорам и способны закрывать основные потребности заказчиков, а в ряде случаев существенно превосходят их в решении ключевых для российских потребителей задач» — сказал эксперт по решениям для контактных центров «К2Тех» Антон Корнильев.