Получите все материалы CNews по ключевому слову
Косилов Артём
СОБЫТИЯ
Косилов Артём и организации, системы, технологии, персоны:
|DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 178 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
|К2Тех 238 1
|Avaya Business Advocate 4 1
|DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.