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Подсказки путешественникам: на горячей линии для туристов заработал голосовой помощник

На горячей линии столичного центра информационной поддержки туристов появился голосовой помощник «Руслан». Робот был создан общегородским контакт-центром совместно с Комитетом по туризму города Москвы. Пока голосовой помощник обучен отвечать на пять типов вопросов, которые могут быть интересны путешественникам и участникам туристической отрасли. Но в ближайшее время его функционал будет расширен. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

О чем поговорить с «Русланом»?

Голосовой робот объяснит, как стать партнером туристического сервиса Russpass, поможет вернуть денежные средства за приобретенные, но неиспользованные билеты в театры, музеи и на различные мероприятия, а также проконсультирует по всем аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий. К ней могут присоединиться кафе и рестораны, гостиницы, туркомпании, культурные площадки и объекты туристической инфраструктуры.

«В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам. Его база знаний постоянно обогащается, разрабатываются новые сценарии общения. Основная задача робота — помогать быстрее находить ответы на несложные вопросы», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Чтобы получить консультацию у «Руслана», необходимо позвонить на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов общегородского контакт-центра по телефону: +7 800 300-61-22. Звонящим из стран СНГ нужно набрать номер: +7 495 122-01-11. Необходимо следовать аудиоинструкции и перейти в раздел «Получить информацию о сервисе Russpass», затем выбрать консультацию на русском языке. После этого позвонившему ответит «Руслан» и предложит помощь. Если он не сможет ответить на вопрос, то попросит сформулировать обращение иначе или перенаправит звонящего к оператору.

Специалисты горячей линии на связи круглосуточно. Им можно задать вопрос как на русском, так и на английском языке. Голосовой помощник пока понимает только русскую речь. При его создании применялись технологии распознавания и синтеза речи и нейронная сеть, поэтому он постоянно обучается.

Программа виртуального помощника анализирует ответы операторов. Это помогает «Руслану» находить нужную информацию в виртуальной базе знаний.

Где еще турист может получить поддержку?

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Безопасность

В Москве туристы могут обратиться за помощью не только к роботу «Руслану», но и к чат-боту на сайте Russpass или в мобильном приложении этого туристического сервиса. Перейти в чат поддержки можно, кликнув на иконку с вопросом. Она расположена в верхнем правом углу на главной странице сайта. В мобильном приложении этот значок находится внизу, где представлено меню сервиса, в разделе «Профиль». Виртуальный помощник общается на русском и английском языках.

Он посоветует туристам интересные туры по России и подскажет, как заказать их. Если потребуется, он расскажет, как составить план поездки, забронировать отель или заказать экскурсию. Кроме того, чат-бот поможет узнать, как пополнить транспортную карту «Тройка» или приобрести билет на аэроэкспресс. Если его знаний не хватит, чтобы проконсультировать по какому-либо вопросу, он подключит оператора.

«Туристический сервис Russpass сегодня закрывает большую часть потребностей путешественников, в том числе планирующих поездки в Москву. Появление таких функций, как голосовой помощник, и интеграция его в общегородские сервисы — это еще один шаг в развитии цифровых решений для помощи туристам», — отметила Алина Арутюнова, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно забронировать отель, купить билеты на самолет, поезд, заказать туры и экскурсии, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. Всего на портале сегодня доступно более 4500 туристических предложений для поездок в регионы России.

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Цифровизация

Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.

Общегородской контакт-центр использует современные технологии синтеза и распознавания речи с 2014 г. На вопросы горожан уже отвечает голосовой помощник, который консультирует по темам сферы ЖКХ, транспорта, госуслуг. Робот помогает москвичам узнавать контактные данные и режим работы городских учреждений, предоставляет информацию о сезонном отключении горячей воды в доме. За все время работы он обработал свыше 75 млн звонков.

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