Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью

Новые уличные камеры STC-IPM4688A выделяются в линейке Smartec сверхвысокой чувствительностью, что позволяет получать полноцветное изображение (Full Color) круглосуточно. Если нехватка внешнего освещения существенна, эта высокочувствительная камера активирует встроенный прожектор видимого диапазона, обеспечивающий дальность подсветки до 40 м (у базовой модели). STC-IPM4688A поставляется с моторизованным объективом 4.5-8 мм (апертура F1.0), имеет микрофон и динамик, и поддерживает различные функции видеоаналитики с возможностью детекции нетипичных звуков, обнаружения в кадре человека/транспорта и т.д. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Отличительной особенностью STC-IPM4688A/1 является сверхвысокая чувствительность, благодаря которой камера способна передавать реалистичное цветное изображение Full Color без использования подсветки до 0,0001 лк, что в три раза меньше, чем свет от звездного неба в безлунную ночь. Для видеоконтроля в полной темноте высокочувствительная камера Full Color STC-IPM4688A/1 задействует подсветку в видимом диапазоне, дальность которой составляет до 40 метров для базовой модели с моторизованным объективом 4.5-8 мм, и до 60 м – для модификации с опциональной длиннофокусной оптикой 8-32 мм.

Возможность эксплуатации в большинстве российских регионов обеспечивает уличное исполнение STC-IPM4688A/1: эта высокочувствительная камера имеет защищенный по классу IP66 металлический корпус и способна стабильно работать в диапазоне внешних температур от -40 до +55 °С. Дополнительное преимущество высокочувствительной модели Full Color – в использовании моторизованного объектива. Такая оптика позволяет с высокой точностью удаленно производить настройку фокусного расстояния и фокусировку без необходимости открывать корпус камеры, что особенно актуально для оборудования, эксплуатируемого в уличных условиях.

Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью

Высокая эффективность видеоконтроля в сложных световых условиях, включая контрастное освещение, встречную и фоновую засветку, достигается за счет применения в STC-IPM4688A/1 сверхчувствительной 1/1.8-дюймовой КМОП-матрицы, аппаратной функции WDR и цифровых фильтров шумоподавления 2D/3D DNR. При этом высокочувствительная камера формирует сбалансированное по яркости изображение качества Full Color с максимальным разрешением 2688х1520 пикс. (4 Мп) и частотой обновления 30 кадров в секунду и поддерживает трехпотоковую видеотрансляцию с индивидуально настраиваемыми разрешением, фреймрейтом, битрейтом и другими параметрами.

Аналитический функционал камеры включает детекторы обнаружения в кадре человеческих фигур, лиц, транспортных средств и захвата их изображения. Вместе с тем, высокочувствительная камера Full Color обеспечивает фиксацию вторжения, пересечения одной или двух виртуальных линий, праздношатания и движения в недопустимом направлении и способна осуществлять подсчет людей и отслеживать нетипичные звуки. Для расширения функционала у STC-IPM4688A/1 предусмотрены встроенные микрофон и динамик, а также интерфейсы для подключения внешнего датчика и исполнительного устройства, и слот под карту памяти объемом до 1 ТБ.

Новая высокочувствительная камера Full Color STC-IPM4688A марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».