Панорамные 4-сенсорные уличные камеры Wisenet со встроенным искусственным интеллектом

В линейке Wisenet появились купольные камеры PNM-C9022RV, которые предназначены для уличного видеоконтроля и формируют бесшовное панорамное изображение с разрешением 8 МП на базе четырех идентичных сенсоров. Новые 4-сенсорные уличные панорамные камеры используют возможности искусственного интеллекта для анализа ситуации на объекте, идентифицируя в видеопотоке людей и различные транспортные средства, а также улучшения качества видеосигнала с помощью технологий на базе ИИ — WiseStream III и WiseNR II. Кроме того, они обеспечивают высокие показатели по светочувствительности, используют адаптивную ИК-подсветку для видеоконтроля в ночное время и могут получать питание по технологии PoE+ (24,5 Вт) или от источника 12 В постоянного тока (22 Вт). Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Конструктивная особенность PNM-C9022RV заключается в использовании видеомодуля, состоящего из четырех идентичных сенсоров формата 1/2,8 дюйма с фиксированной 2,8 мм оптикой, благодаря которым купольная камера формирует панорамное изображение с суммарным разрешением 8 МП, склеивая его прямо «на борту». За счет этого уличная панорамная камера обеспечивает высокую информативность изображения от края до края кадра без оптических искажений, свойственных моделям со сверх широкоугольными объективами. Для эксплуатации в уличных условиях PNM-C9022RV имеет защищенный алюминиевый корпус (IP66, IK10, NEMA 250 тип 4X), стойкое к царапинам стекло купола и может работать при температурах от -40 до +55 °C.

Благодаря высокой светочувствительности PNM-C9022RV — в режиме передачи цветного изображения 0,1 лк и черно-белого 0,01 лк (F2.0, 1/30 сек), а также наличию встроенной ИК-подсветки WiseIR дальностью 20 метров с четырьмя отдельными зонами с авто/ручной регулировкой уровня, уличная панорамная камера обеспечивает качественный круглосуточный видеоконтроль. Улучшение качества панорамного изображения в PNM-C9022RV выполняется с помощью аппаратного WDR (120 дБ), технологии компенсации встречной засветки (BLC) и улучшения контраста (SSDR), а также на базе ИИ алгоритмов, включая WiseStream III для повышения степени сжатия изображения в H.265 или H.264 без потери качества и WiseNR II для устранения шумов.

Поддержка событий аналитики на основе искусственного интеллекта позволяет PNM-C9022RV достаточно быстро и точно обнаруживать и классифицировать объекты, выявляя в видеопотоке людей и транспортные средства. Кроме того, уличная панорамная камера использует видеодетекторы на основе ИИ (детекция объектов, праздношатание, направление движения, виртуальная линия, вход/выход из зоны), а также детекторы оставленных и похищенных предметов, внешнего воздействия и расфокусировки. Стоит отметить, что уличная камера поддерживает и аудиоаналитику с распознаванием выстрела, разбития стекла, взрыва и громкого крика.

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Новые уличные панорамные камеры Wisenet PNM-C9022RV уже появились в продаже.