Новое предложение Smartec: купольные IP-камеры STC-IPM3509А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

Третье поколение IP-камер Smartec rev.3 Estima, которые имеют новую интуитивную систему меню, поддерживают увеличенный фреймрейт (частоту кадров) и интеллектуальные функции, пополнила модель STC-IPM3509А/1 rev.3 c 2 Мп сенсором Sony IMX307 и классами защиты корпуса IP67/IK10. Новая вандалозащищенная IP-камера способна передавать Full HD видео при 60 к/с и обеспечивает качественный видеоконтроль и днем, и ночью, позволяя задействовать ИК-подсветку дальностью до 50 метров и функцию сверхширокого динамического диапазона WDR 140 дБ. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С и достаточно компактные габариты позволяют использовать STC-IPM3509А rev.3 Estima на разных объектах в большинстве регионов страны.

Компактные габариты купольного корпуса, выполненного в соответствии с классами защиты IP67/IK10, в комбинации с диапазоном рабочих температур от -40 до +60 °С значительно расширяют возможности эксплуатации STC-IPM3509A rev.3 Estima. Например, эта вандалозащищенная IP-камера может устанавливаться на объектах, как с риском вандализма, так и с дефицитом свободного пространства. Наличие у IP-камеры моторизованного объектива 2.7-13.5 мм позволяет с высокой точностью удаленно настраивать фокусное расстояние и фокусировку без необходимости открывать корпус.

Использование высокочувствительного сенсора Sony IMX307 в 2-мегапиксельных IP-камерах Estima 3-го поколения позволило понизить уровень минимальной освещенности, при которой они способны передавать цветное изображение, до 0,005 лк. Для качественного уличного видеоконтроля при контрастном дневном освещении вандалозащищенная IP-камера STC-IPM3509A rev.3 Estima применяет режим сверхширокого динамического диапазона WDR (140 дБ), а для устранения шумов и артефактов в условиях плохой видимости – цифровые фильтры 2D/3D DNR. Ночное видеонаблюдение обеспечивают встроенные в корпус IP-камеры матричные светодиоды с эффективной дальностью ИК-подсветки до 50 метров.

Передача видео с максимальным фреймрейтом 60 к/с при всех доступных разрешениях вплоть до Full HD делает IP-камеры STC-IPM3509A rev.3 Estima эффективным инструментом системы видеонаблюдения на объектах с повышенным потоком людей и/или движением транспорта. Вандалозащищенная IP-камера способна транслировать три потока видео одновременно, например, для живого просмотра, записи в архив и передачи удаленным пользователям, и позволяет для каждого из потоков выбрать формат сжатия, разрешение и частоту обновления кадров. При этом изображение от IP-камеры адаптируется к полосе пропускания используемой IP-сети.

Детекторы движения и внешнего воздействия на вандалозащищенный кожух IP-камеры, включая попытки закрыть или закрасить прозрачный купол, дополняют охранный функционал STC-IPM3509A rev.3 Estima. Наличие встроенного микрофона позволяет при необходимости реализовать передачу видеопотоков со звуковым сопровождением и прослушивание сектора видеонаблюдения. В качестве алгоритмов реагирования на события тревоги вандалозащищенная IP-камера поддерживает сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузку данных на FTP, отправку снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP.

Новая купольная вандалозащищенная IP-камера STC-IPM3509A rev.3 Estima марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».