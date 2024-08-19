Новинка Smartec: 5 МП видеокамера STC-IPM5537А с аналитикой и «транспортным» сертификатом МВД

Линейку продуктов Smartec с «транспортным сертификатом 969» пополнили купольные мини видеокамеры STC-IPM5537A в уличном исполнении. Новинка использует бортовую видеоаналитику с расширенными возможностями, включая определение и захват лиц, фигур людей, транспортных средств в кадре, и позволяет получать объективные сведения о событиях. Используя 1/2.8” КМОП-матрицу Sony IMX335 и фиксированный 2,8 мм объектив (опционально 4 мм), эти купольные мини видеокамеры формируют 5 МП изображение и передают его с частотой обновления до 30 к/с. Кроме того, STC-IPM5537A снабжены микрофоном, динамиком и прожектором ИК-подсветки дальностью до 15 м. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Аппарат видеоаналитики на борту мини видеокамеры STC-IPM5537A в сочетании с 5 МП разрешением позволяет определять и захватывать из кадра лица и фигуры людей, транспортные средства, вести подсчет людей, а также фиксировать потенциально опасные события: вторжение, пересечение одной/двух линий, праздношатание и уход с маршрута. Более того, эти купольные мини видеокамеры поддерживают срабатывание реакций на появление указанных типов «целей» (человека и транспортного средства). Интеллектуальные видеокамеры STC-IPM5537A полностью совместимы с IP-видеорегистраторами Smartec из новой линейки STNR-xx50, в частности, для реализации всех своих аналитических возможностей.

Наличие сертификата соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г., обеспечивает возможность задействовать видеокамеры STC-IPM5537A в системах безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. За счет того, что STC-IPM5537A компактнее, чем другие купольные видеокамеры Smartec с «сертификатом транспортной безопасности 969», эту новинку можно устанавливать даже на объектах с дефицитом свободного пространства. При этом купольные мини видеокамеры имеют всепогодное исполнение: их корпус защищен от климатических воздействий в соответствии с классом IP66, а диапазон рабочих температур составляет от -40 до +55 °С.

Высокая чувствительность (0.03 лк в цветном режиме) и использование ИК-подсветки в темное время суток позволяют задействовать эти купольные мини видеокамеры для круглосуточного видеомониторинга. ИК-светодиоды, встроенные в видеомодуль IP-видеокамеры STC-IPM5537A, обеспечивают эффективную дальность подсветки до 15 м. Благодаря режиму расширенного динамического диапазона WDR (120 дБ) купольные видеокамеры формируют детальное, информативное видео при контрастном освещении, а цифровые фильтры 2D/3D DNR минимизируют шумовые составляющие видеосигнала при недостатке света.

Трехпотоковая видеотрансляция с индивидуальными настройками разрешения и фреймрейта для каждого потока обеспечивает качественное видеонаблюдение в режиме реального времени, запись в архив и последующую работу с сохраненными материалами. Видео с максимальной частотой обновления 30 кадров в секунду купольные мини видеокамеры способны транслировать при всех доступных разрешениях до 5 МП включительно (2592х1944 пикселей). При этом для приема и воспроизведения аудиоданных STC-IPM5537A оснащена встроенными микрофоном и динамиком, а также снабжена аудиоинтерфейсами для подключения внешнего микрофона и громкоговорителя с требуемой мощностью.

Защищенная купольная мини видеокамера Smartec STC-IPM5537A уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».