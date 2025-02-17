Ассортимент Smartec пополнили бескорпусные камеры семейства Estima rev.3

Пополнилось третье поколение бескорпусных IP-камер Smartec rev.3 Estima на базе современного чипсета с повышенной производительностью: камера STC-IPM5200/1 rev.3 Estima уже в продаже, а ее новейшая модификация STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima с «дальнобойной» оптикой только что анонсирована. И та, и другая бескорпусная камера снабжены КМОП-матрицей Sony IMX335 формата 1/2.8” и транслируют видеопотоки с разрешением до 5 Мп и фреймрейтом до 60 к/с, при этом различаются не только используемой оптикой, но и рядом реализованных функций. Обе модели обеспечивают качественный круглосуточный видеоконтроль за счет высокой светочувствительности, поддержки WDR 120 дБ и эффективного шумоподавления.

Бескорпусной вариант исполнения камеры подразумевает, что все ее компоненты смонтированы на компактном несущем шасси, которое адаптировано для размещения внутри всепогодных термокожухов Smartec. Базовая модель – бескорпусная камера STC-IPM5200/1 rev.3 Estima – уже в продаже, и только что анонсирована ее модификация STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima с предустановленными модулями видеоаналитики (обнаружение таких событий, как вторжение, пересечение линии, появление/пропажа предметов и др., детекция лиц и распознавание атрибутов людей, подсчет объектов и формирование тепловых карт) и поддержкой карт памяти емкостью до 1 ТБ. Наряду с новинками в линейке бескорпусных камер Smartec представлена классическая модель STC-IPM5200 Estima с моторизованным объективом 2,8-12 мм, доступная со склада.

Простота интеграции с термокожухами Smartec заложена в конструкции моделей STC-IPM5200/1 rev.3 Estima и STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima. С помощью крепежного болта шасси бескорпусной камеры монтируется на соответствующий адаптер термокожуха и позиционируется в оптимальной позиции, а штатные клеммы обеспечивают быструю и надежную коммутацию проводников. Если при креплении внутри термокожуха IP-камера оказывается перевернута по вертикали, это компенсируется с помощью соответствующих настроек в меню. При наличии у термокожуха встроенного ИК-прожектора бескорпусная камера может синхронизироваться с ним по предусмотренному в конструкции входу управления переключением режимов «день/ночь».

Базовым элементом бескорпусных камер STC-IPM5200/1 rev.3 Estima и STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima является КМОП-матрица Sony IMX335 формата 1/2.8”, обеспечивающая формирование четкого 5 Мп (2592х1944 пикс.) изображения с минимальным уровнем шумов и артефактов. Каждая бескорпусная камера позволяет индивидуально настраивать разрешение трансляции до 5 Мп, фреймрейт и битрейт в диапазоне от 16 кбит/с до 16 Мбит/с. При этом частота обновления кадров при максимальном разрешении составляет 30 к/с, а для видео качества Full HD – 60 к/с. Благодаря поддержке передачи конфигурируемых потоков, обе камеры в бескорпусном исполнении обеспечивают гибкую адаптацию к полосе пропускания используемой сети.

Высокая чувствительность моделей STC-IPM5200/1 rev.3 Estima и STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima позволяет получать от них цветное изображение при минимальной освещенности 0.008 лк. При этом и та, и другая бескорпусная камера обеспечивают образцовую проработанность деталей, четкость, информативность и сбалансированную яркость картинки благодаря встроенным цифровым шумоподавляющим фильтрам и реализации функции WDR 120 дБ.

Использование моторизованной оптики с удаленной настройкой решает ряд вопросов с коррекцией угла обзора и фокуса в процессе инсталляции и эксплуатации бескорпусных камер Smartec, доступ к которым в местах их установки может быть затруднен. При этом бескорпусная IP-камера STC-IPM5200/1 rev.3 Estima поставляется с объективом с фокусным расстоянием, изменяемым в пределах от 2,7 до 13,5 мм (5-кратное оптическое увеличение) и имеет функцию автофокусировки. В то время, как модель STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima комплектуется оптикой с фокусным расстоянием 5,3-64 мм (12-кратное оптическое увеличение).

Высокочувствительная бескорпусная камера Smartec STC-IPM5200/1 rev.3 Estima и ее новейшая модификация STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».