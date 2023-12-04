Новая 4K-камера видеонаблюдения от Smartec с ИК-подсветкой до 80 м и управляемым удаленно объективом

Ассортимент продуктов бюджетной линейки Smartec OPTi пополнила цилиндрическая камера STC-IPM8644A для уличного видеонаблюдения. Используя 8 МП сенсор Sony IMX415, уличная цилиндрическая камера формирует видео с разрешением 4К и способна передавать цветное изображение при минимальной освещенности до 0.01 лк, а для видеоконтроля в условиях недостаточной освещенности активирует ИК-подсветку дальностью до 80 м. Кроме того, STC-IPM8644A OPTi оборудована моторизованным объективом с удаленным управлением, что удобно при эксплуатации в уличных условиях, и имеет основной необходимый набор функций, в том числе, видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Прочный цилиндрический корпус с классом климатической защиты IP66 и стабильная работа камеры STC-IPM8644A OPTi при температурах от -40 до +60 °С делают возможной эксплуатацию этой модели в уличных условиях в режиме 24/7 во многих регионах страны. Благодаря штатному шарнирно-позиционируемому кронштейну уличная цилиндрическая камера может быть установлена, как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Еще одно преимущество STC-IPM8644A OPTi – моторизованный объектив с диапазоном фокусных расстояний от 2,7 до 13,5 мм, который управляется удаленно: чтобы настраивать фокусировку и фокусное расстояние объектива уличной камеры, а также проводить регламентную коррекцию, не требуется открывать ее корпус.

STC-IPM8644A

Детализированное видео с разрешением 4К и повышенной четкостью цилиндрическая камера формирует благодаря использованию 1/2,8-дюймовой КМОП-матрицы Sony IMX415. При максимальном разрешении новинка поддерживает полную частоту кадров – 25 к/с, что позволяет рассмотреть все важные элементы кадра, включая лица людей, номера автомобилей и т. д. Кроме того, уличная цилиндрическая камера STC-IPM8644A OPTi поддерживает двухпотоковую трансляцию видео на видеорегистраторы, серверы и другие устройства записи/отображения с возможностью выбора разрешения, частоты кадров, алгоритма компрессии (H.265 и H.264) и битрейта (до 12 Мбит/с) для оптимизации скорости/качества записи и текущего просмотра.

Изображение в цвете камера STC-IPM8644A OPTi может передавать даже тогда, когда освещенность на уличном объекте сильно снижается (вплоть до 0.01 лк). При этом четыре матричных ИК-светодиода, встроенные в цилиндрический кожух STC-IPM8644A OPTi, обеспечивают подсветку с эффективной дальностью до 80 метров и позволяют передавать черно-белое видео в полной темноте. Для повышения качества картинки в условиях чрезмерно ярко освещенных и/или затемненных областей уличная цилиндрическая камера поддерживает работу в режиме широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ), а для минимизации шумовых составляющих видеосигнала применяет цифровые алгоритмы фильтрации (2D/3D DNR).

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Видеоаналитика, востребованная в системах видеонаблюдения, имеется «на борту» цилиндрической камеры, несмотря на ее принадлежность к бюджетному ценовому сегменту. Так, STC-IPM8644A OPTi поддерживает обнаружение появления на контролируемой уличной территории людей и транспорта. Дополнить имеющийся функционал позволяет поддержка установки опционального оборудования: уличная цилиндрическая камера оснащена интерфейсами для подключения микрофона и громкоговорителя, а также охранного датчика и исполнительного устройства. Кроме того, в корпусе камеры предусмотрен слот для установки сменной карты памяти формата microSD (до 512 ГБ).

Новая уличная цилиндрическая камера STC-IPM8644A OPTi марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-системы».