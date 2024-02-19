В линейке Smartec Estima 3 поколения появились купольные уличные камеры на базе сенсора Sony

Семейство продуктов Smartec пополнили миниатюрные купольные IP-камеры STC-IPM3407А rev.3 Estima с классами защиты IP67/IK10, рассчитанные для работы при температурах от -40 до +60 °С. Новинка использует 1/2.8” КМОП-матрицу Sony IMX307, 2,8 мм объектив и передает Full HD видео при 30 к/с. Для видеонаблюдения в сложных световых условиях купольные антивандальные IP-камеры снабжены ИК-подсветкой с эффективной дальностью до 30 метров и поддерживают режим широкого динамического диапазона (Super WDR 140 дБ). Кроме того, STC-IPM3407А rev.3 Estima обеспечивают возможность соединения с сетью IP-телефонии по SIP протоколу.

Производительность купольной IP-камеры STC-IPM3407A rev.3 Estima делает возможной передачу видео с максимальным фреймрейтом 30 к/с при всех доступных разрешениях – до Full HD (1920x1080). При этом применение нескольких видеокодеков, таких как H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG, позволяет адаптировать изображение от IP-камеры к полосе пропускания используемой IP-сети и обеспечивать оптимальную скорость и качество текущего отображения и записи. Для реализации задач охранного видеонаблюдения купольные антивандальные IP-камеры поддерживают трехпотоковую видеотрансляцию с выбором формата сжатия и индивидуальной настройкой разрешения и фреймрейта для каждого потока.

Высокая чувствительность используемого сенсора Sony IMX307 позволяет держать минимальную освещенность, при которой антивандальная IP-камера STC-IPM3407A rev.3 Estima способна передавать цветное изображение на уровне 0.005 лк. При этом за счет четырех встроенных матричных светодиодов с эффективной дальностью ИК-подсветки до 30 метров купольные антивандальные IP-камеры обеспечивают информативный видеоконтроль даже в полной темноте. Режим широкого динамического диапазона Super WDR (140 дБ), предусмотренный у этой купольной модели, обеспечивает детальную проработку и высокую информативность видео при контрастном освещении, а цифровые фильтры 2D/3D DNR удаляют из видеосигнала шумы.

Расширенные интеллектуальные возможности IP-камеры STC-IPM3407A rev.3 Estima обеспечивают аналитические детекторы, которые способны обнаруживать движение, пересечение виртуальной линии, внешние воздействия (например, попытки закрыть или закрасить купольный корпус), а также вход/выход/задержку в зоне и появление/исчезновение предметов. Кроме того, купольные антивандальные IP-камеры поддерживают функцию подсчета людей. Наличие встроенного микрофона позволяет при необходимости реализовать передачу видеопотоков со звуковым сопровождением и прослушивание сектора видеонаблюдения, а благодаря поддержке протоколов сетевой телефонии IP-камера способна отправлять уведомления на SIP-телефоны пользователей в качестве одного из алгоритмов реагирования на события тревоги.

Компактные габариты купольного корпуса, выполненного в соответствии с классами защиты IP67/IK10, значительно расширяют возможности эксплуатации STC-IPM3407A rev.3 Estima. Например, эти купольные антивандальные IP-камеры можно устанавливать в места как с риском вандализма, так и с дефицитом свободного пространства, например, в лифтах, на технических этажах, в подъездах, операционных кассах и т.п. Высокий показатель прочности корпуса в комбинации с расширенным диапазоном рабочих температур (от -40 до +60 °С) позволяют использовать IP-камеры STC-IPM3407A rev.3 Estima в рамках систем видеонаблюдения в большинстве мест и регионов страны.

Новые купольные антивандальные IP-камеры STC-IPM3407A rev.3 Estima марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».