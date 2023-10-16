STC-IPM5544A OPTi – купольная IP-камера с микрофоном марки Smartec

Работая в режиме 24/7/365 в составе систем видеонаблюдения внутри помещений и на улице, новая компактная интеллектуальная 5 МП камера Smartec передает не только изображение, но и звук, обеспечивая коммуникацию с людьми на объекте. В условиях плохой освещенности купольная IP-камера с микрофоном STC-IPM5544A OPTi включает ИК-прожектор с дальностью подсветки 40 м. Кроме того, бортовая видеоаналитика позволяет этой модели обнаруживать людей и транспорт, и активировать по событию запись видео (есть выбор видеокодека H.264 или H.265). Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Эта бюджетная IP-камера, оснащенная 1/2,8-дюймовой КМОП-матрицей Sony IMX335, передает видео с частотой обновления 25 кадров в секунду до 2592x1944 пикселей (5 мегапикселей), а ее битрейт составляет до 5 Мбит/с. У камеры есть моторизованный объектив 2,7~13,5 мм и слот под карту памяти до 512 ГБ, предусмотрено питание от источника 12 В постоянного тока или по PoE. Диапазон рабочих температур новинки – от -40 до +60 °C (IP66), класс вандалозащиты – IK10.

Новая IP-камера STC-IPM5544A OPTi позиционируется в бюджетном сегменте, при этом функциональные возможности новинки позволяют ей надежно работать в составе систем, обеспечивающих круглосуточное общее видеонаблюдение как внутри, так и снаружи помещений в школах и вузах, поликлиниках и больницах, в административных зданиях и бизнес-центрах. Компактная (132х103,9 мм) купольная IP-камера с микрофоном имеет прочный купол и металлический корпус, класс климатической защиты – IP66 (диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C), антивандальное исполнение (IK10).

5 МП разрешение и высокую светочувствительность STC-IPM5544A OPTi имеет благодаря элементной базе, ключевой элемент которой – 1/2,8-дюймовая КМОП-матрица Sony IMX335, что является значимым конкурентным преимуществом. Использование моторизованного объектива 2,7~13,5 мм упрощает как инсталляцию устройства, так и его эксплуатацию, давая возможность удаленной настройки фокусного расстояния и коррекции фокусировки, необходимой в процессе работы.

Для передачи потока изображения камера использует видеокодеки H.264 или H.265, что позволяет сэкономить место видеоархива. Максимальные возможности камеры по передаче видео на устройства записи и отображения – 25 кадров в секунду независимо от разрешения, вплоть до 2592x1944 пикселей (5 мегапикселей). При этом STC-IPM5544A OPTi хорошо приспосабливается к полосе пропускания сети, а ее битрейт составляет до 5 Мбит/с. Для записи и локального хранения архива предусмотрено использование карты памяти (до 512 ГБ), под нее в корпусе есть слот. Камера имеет вход/выход тревоги и видеоаналитику с функциями обнаружения в кадре человека и средств транспорта, и автоматической активацией записи по событию.

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Цветное изображение купольная IP-камера с микрофоном формирует при внешней освещенности до 0.01 лк (F1,2), при этом недостаточное освещение и даже полная темнота не мешают ее работе, поскольку предусмотрена возможность активации встроенного ИК-прожектора из четырех матричных светодиодов с дальностью подсветки 40 метров. Цифровые фильтры 2D/3D DNR удаляют из видеосигнала шумы. Динамический диапазон (WDR) составляет 120 дБ.

Охранная купольная IP-камера STC-IPM5544A OPTi оснащена встроенным микрофоном и передает видео вместе со звуком, что дает возможность оператору общаться с людьми, находящимися в охраняемой зоне. К имеющемуся аудиовыходу можно подключить внешний громкоговоритель. STC-IPM5544A OPTi – экономичное устройство, которое питается от источника 12 В постоянного тока или по технологии PoE.

Новая купольная IP-камера с микрофоном STC-IPM5544A OPTi марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-системы».