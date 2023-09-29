МТС начала продажи смартфона Honor 90 с камерой 200 Мп

МТС объявила о старте продаж Honor 90 в интернет-магазине МТС. В период с 29 сентября по 30 октября смартфон будет доступен со скидкой 5000 руб. Стоимость устройства с конфигурацией памяти 8 + 256 ГБ составит 39990 руб., версии 12 + 512 ГБ — 44990 руб.

Honor 90 оснащен камерой 200 Мп, производительным процессором Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 нм), немерцающим экраном с рекордно высокой ШИМ-частотой 3840 Гц и фирменными технологиями защиты зрения. Honor 90 доступен в трех цветах: «Полночный черный» с классической глянцевой текстурой, практичный матовый «Изумрудный зеленый» и эффектно переливающийся на свету «Арктический лед».

«Honor 90 пользуется высокой популярностью у клиентов МТС. Количество предзаказов на новинки оказалось втрое выше наших ожиданий. Рассчитываем, что после старта продаж интерес к Honor 90 станет ещё выше», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Тройная камера Honor 90 состоит из широкоугольной камеры 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма и поддержкой двукратного зума без потери качества, ультраширокоугольной камеры 12 Мп с автофокусом и функцией съемки макро, а также вспомогательной камеры 2 Мп для улучшенной портретной съемки.

Объединение пикселей 16-в-1, съемка с мультиэкспозицией, продвинутые алгоритмы шумоподавления и широкий динамический диапазон обеспечивают снимки высокого качества даже в самых сложных условиях.

В камере Honor 90 появился новый режим «Портрет» с поддержкой 2-кратного зума, улучшенной обработкой оттенков кожи, точным отделением объекта съемки от фона и эффектным размытием заднего плана. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп позволяет снимать детализированные селфи и поддерживает запись видео с разрешением 4K.

Корпус смартфона с толщиной всего 7,8 мм при весе 183 г комфортно лежит в руке и удобен в повседневном использовании. Изогнутый по четырем сторонам немерцающий AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма поддерживает высокое разрешение 1,5K (2664x1200 пикселей), 100% охват палитры DCI-P3 и способен отображать до 1,07 млрд цветов. Пиковая яркость до 1600 нит обеспечивает отличную читаемость информации даже на ярком солнце.

Экран поддерживает адаптивную частоту обновления экрана до 120 Гц, которая подстраивается в зависимости от контента и сохраняет баланс между плавностью изображения и временем автономной работы, а поддержка HDR10+ гарантирует исключительные мультимедийные возможности в любой ситуации.

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Honor 90 меняет привычные представления о технологии AMOLED и впервые среди смартфонов работает с рекордно высокой ШИМ-частотой 3840 Гц. Это гарантирует отсутствие мерцания при любом уровне яркости подсветки и подтверждается сертификатом TÜV Rheinland.

Смартфон поддерживает передовые функции защиты зрения: технология «Динамическая яркость» имитирует изменения естественного освещения и снижает нагрузку на мышцы глаз, а функция «Циркадный ночной экран» в вечернее время постепенно меняет цветовую палитру на более теплую и помогает выработке мелатонина для повышения качества сна.

Honor 90 оснащен производительным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, увеличенной на 147% испарительной камерой для эффективного охлаждения и позволяет выбрать одну из двух конфигураций памяти: 8 + 256 или 12 + 512 ГБ. Кроме того, поддерживается технология расширения оперативной памяти Honor RAM Turbo c возможностью получить до 7 ГБ за счет накопителя.

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Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч на одном заряде способен обеспечить до 19,5 часов непрерывного просмотра локального видео и позволяет не беспокоиться насчет заряда даже при активном использовании в течение дня. Смартфон поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge 66 Вт, которая позволяет получить до 45% энергии в течение 15 минут.

Honor 90 работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 7.1 на базе Android 13 с экосистемными технологиями и интеллектуальными функциями, которые улучшают привычный пользовательский опыт.