Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE

Семейство оборудования Smartec пополнили уличные IP-камеры STC-IPM5606A в металлическом кожухе с солнцезащитным козырьком. Эти антивандальные IP-видеокамеры (класс защиты – IK10) с ИК-подсветкой до 30 м имеют КМОП-матрицу Sony IMX335 и 2.8 мм оптику (опция – 4 мм). STC-IPM5606A с классом климатической защиты IP67 способна бесперебойно работать в различных климатических условиях. Она оборудована аудиоканалом, входом/выходом тревоги, имеет функции шумоподавления и WDR, обеспечивает трехпотоковую трансляцию видео в форматах H.265, H.264 и MJPEG с разрешением до 5 МП при 25 к/с. Компактное устройство с габаритами 187,6х64х64 мм получает питание от источника 12 V DC или по РоЕ. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Охранная видеокамера STC-IPM5606A оптимально подходит для круглосуточного видеонаблюдения, обнаружения правонарушителей и нештатных ситуаций. Она оснащена ИК-прожектором с дальностью подсветки до 30 метров и способна работать при слабой и даже нулевой освещенности. Благодаря конструкции и всепогодному исполнению, эти антивандальные IP-видеокамеры надежно работают в режиме 24/7/365 при температурах окружающей среды от -40 до +55 °С, что позволяет эффективно использовать их в большинстве регионов России.

Компактный металлический кожух STC-IPM5606A имеет оригинальную форму и солнцезащитный козырек, а классы антивандальной и климатической защиты видеокамеры – IK10 и IP67, соответственно. 5-мегапиксельная новинка формирует цветное изображение при уровне освещенности до 0.03 лк, а черно-белое – при 0 лк при включенном ИК-прожекторе. Детальная проработка и высокая информативность видео при контрастном освещении обеспечиваются благодаря режиму широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ), а для удаления из видеосигнала шумов эти антивандальные IP-видеокамеры используют цифровые фильтры 2D/3D DNR.

STC-IPM5606A

Видео от STC-IPM5606A может передаваться тремя потоками в форматах H.265, H.264 и MJPEG. Пользователь имеет возможность выбрать наиболее подходящий алгоритм сжатия и настроить параметры каждого видеопотока – разрешение и фреймрейт. Видео с частотой обновления 25 к/с может транслироваться и при максимально доступном разрешении 2592x1944 пикс. (5 мегапикселей). При этом универсальная антивандальная IP-видеокамера способна адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечивать разную скорость и качество текущего отображения и записи.

Как и другие антивандальные IP-видеокамеры Smartec, STC-IPM5606A имеет детекторы, позволяющие обнаруживать внешние воздействия со стороны злоумышленников, подвижные объекты и др. Предусмотрены также вход и выход тревоги и возможность передачи видеопотоков со звуковым сопровождением – есть вход для подключения опционального микрофона. К аудиовыходу STC-IPM5606A при необходимости подсоединяется внешний громкоговоритель. Благодаря поддержке протоколов IP-телефонии, как один из способов реагирования на события тревоги предусмотрена отправка уведомлений на SIP-телефоны.

Как создать санкционно-устойчивую систему управления ИТ-услугами Импортонезависимость

В комплект поставки IP-видеокамеры входит кронштейн со сквозной проводкой кабеля, к которому предусмотрено регулируемое крепление ее антивандального кожуха, делающее возможной установку STC-IPM5606A как на потолке, так и на стене. Питающее напряжение STC-IPM5606A получает от источника 12 В постоянного тока или по технологии PoE, а энергопотребление экономично и не превышает 5,5 Вт.

Новые антивандальные IP-видеокамеры STC-IPM5606A марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-системы».