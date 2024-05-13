Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec

Линейку оборудования Smartec Estima третьего поколения пополнила IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima, важными особенностями которой являются 5-мегапиксельное разрешение и наличие моторизованного 2,7-13,5 мм объектива с автодиафрагмой P-Iris. Для качественной видеосъемки новинка снабжена 5 МП сенсором Sony, обеспечивающим высокое разрешение и чувствительность, способна формировать видеоизображение с низким уровнем шумов и использует адаптивную ИК-подсветку с эффективной дальностью до 50 м. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Поддержка протокола SNMP позволяет упростить пусконаладку. 5 МП IP-видеокамера имеет защищенный по классам IP66/IP67 металлический кожух цилиндрической формы и рассчитана на работу в диапазоне температур от -40 до +60 °С.

Высокая чувствительность IP-видеокамеры – до 0,008 лк – делает STC-IPM5612 rev.3 Estima инструментом системы видеонаблюдения на уличных объектах, позволяя формировать цветное видео качества 5 МП и при ярком дневном свете, и в условиях достаточно низкой освещенности. При этом реализованные в STC-IPM5612 rev.3 Estima цифровые фильтры шумоподавления (2D/3D DNR) позволяют компенсировать артефакты на изображении при недостатке света. За счет применения функции широкого динамического диапазона WDR (120 дБ) IP-видеокамера 5 МП задействует несколько разных экспозиций для каждой из строк КМОП-матрицы и формирует сбалансированное по яркости итоговое видео в условиях контрастного освещения, встречной или фоновой засветки и т.д.

К конструктивным особенностям модели STC-IPM5612 rev.3 Estima можно отнести наличие моторизованного 5 МП объектива с диапазоном фокусных расстояний 2,7-13,5 мм и встроенной ИК-подсветки с максимальной дальностью 50 метров и возможностью управления мощностью излучения. Преимуществом моторизованной оптики является поддержка удаленной настройки фокусного расстояния и фокусировки наиболее точным образом без необходимости открывать корпус IP-видеокамеры. С помощью автоматически регулируемой диафрагмы P-Iris IP-видеокамера обеспечивает наилучшее качество 5 МП изображения и оптимальную глубину резкости при любых установках зума и фокусировки.

Реализация 3-потоковой видеопередачи с индивидуально настраиваемыми параметрами разрешения, фреймрейта и битрейта позволяет решать основные задачи видеонаблюдения на конкретном объекте, включая запись в архив и удаленный просмотр как «живого», так и архивного видео. При этом максимальное разрешение IP-видеокамеры составляет 5 МП, что соответствует 2592x1944 пикселей., фреймрейт 30 к/с, а битрейт до 16 Мбит/с. Поддержка современных видеокодеков (H.265+/H.265/H.264+/H.264 и MJPEG) позволяет адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечивать оптимальную скорость и качество текущего отображения и записи.

Использование металлического кожуха цилиндрической формы с классами защиты IP66/IP67 и стабильная работа при температурах от -40 до +60 °С позволяют эксплуатировать эти IP-видеокамеры в рамках систем видеонаблюдения во многих регионах России. Благодаря шарнирному креплению корпуса к штатному кронштейну, настроить требуемый ракурс обзора 5 МП модели можно при ее установке как на горизонтальной (потолок), так и на вертикальной поверхности (стена). Стоит отметить, что IP-видеокамера 5 МП STC-IPM5612 rev.3 Estima совместима с монтажной базой STB-C62 и адаптерами STB-A01 и STB-A03 (приобретаются отдельно) для аккуратного монтажа в уличных условиях с возможностью удобного отключения проводки, а также крепления на столб и внешний угол, соответственно.

Новая уличная IP-видеокамера 5 МП STC-IPM5612 rev.3 Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».