Новые экшн-камеры Akaso уже в России

Компания diHouse эксклюзивно представляет на российском рынке новые экшн-камеры Akaso – Brave 8 Lite и V50 X Cube. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Akaso Brave 8 Lite

Экшн-камера Akaso Brave 8 Lite – компактное устройство с поддержкой видеосъемки в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду и фото до 20 мегапикселей с углом обзора 166°. Благодаря двойному дисплею (фронтальному и сенсорному заднему) ее можно использовать для съемки селфи и видео. Технология SuperSmooth обеспечивает плавную стабилизацию изображения при активном движении.

Камера водонепроницаема и позволяет погружаться по воду на глубину до 10 метров без корпуса и до 40 метров с дополнительной защитой. Также новинка оснащена поддержкой Wi-Fi 2.4/5 ГГц, голосовым управлением и возможностью подключения и управления через специальное приложение. Поддерживаются функции предзаписи HindSight, замедленной съемки, вертикального видео, Hyperlapse и подключение внешнего микрофона. В комплект входят два аккумулятора емкостью 1550 мАч.

Akaso V50 X Cube

Экшн-камера Akaso V50 X Cube оснащена 20-мегапиксельной CMOS-матрицей, что позволяет вести видеосъемку в форматах Full HD, 2.7K и 4K. Благодаря электронной стабилизации изображения получаемая картинки всегда остается четкой даже при активных движениях. Камера предоставляет возможность выбора угла обзора – от 70° до 170°, благодаря чему можно настроить композицию кадра и добиться реалистичного визуального эффекта.

Наличие 2-дюймового сенсорного экрана делает управление устройством интуитивно понятным и позволяет просматривать отснятые материалы. Для фиксации предусмотрены крепления на шлем или руль. В комплект входит герметичный кейс, с которым устройство выдерживает погружение на глубину до 21 метра. Подключение к компьютеру или смартфону осуществляется через порт microUSB. Также поддерживается беспроводное соединение по Wi-Fi. Съемный аккумулятор обеспечивает до 145 минут непрерывной съемки.

Ориентировочная розничная стоимость Akaso Brave 8 Lite составляет 20 190 руб., а Akaso V50 X Cube – 12 690 руб.