Перевод, расшифровка и напоминания: какие функции ждут владельцы iPhone

Владельцы iPhone хотели бы видеть в смартфоне новые функции на базе искусственного интеллекта. Наиболее ожидаемыми стали синхронный перевод с иностранного языка и расшифровка звонков (31% респондентов), а также умные напоминания (19%), показал опрос «Яндекс Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Исследование основано на данных опроса 1279 владельцев iPhone из 17 регионов России в возрасте от 18 лет.

Сегодня в некоторых моделях iPhone уже доступна система Apple Intelligence. Она помогает редактировать тексты, пересказывать письма, создавать изображения и эмодзи. В повседневной жизни ею пользуются 22% владельцев, еще 42% планируют попробовать функции в будущем. Чаще всего Apple Intelligence применяют для создания видеороликов-воспоминаний и сортировки уведомлений и писем (по 7%), работы с текстами (4%) и подсказок от Siri (3%).

Опрос также показал, что iPhone помогает владельцам решать как рабочие, так и бытовые задачи. Для работы смартфон применяет каждый третий (31%) владелец — чаще всего для проверки почты и документов (37%), управления задачами (29%) и фото- и видеосъемки (25%). Помимо рабочих задач iPhone активно используют для оплаты товаров и услуг (38%), а также как средство связи и общения в соцсетях (30%).

Apple входит в топ-3 самых востребованных брендов смартфонов на «Яндекс Маркете». Самыми популярными моделями в 2025 г. стали iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 13.

