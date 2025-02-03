Разделы

ПО Софт Цифровизация Системное ПО
|

Симулятор управления дронов UAVProf Drone Simulator доступен на «Ред ОС 8»

Компании UAVProf и «Ред Софт» объявили о полной совместимости симулятора управления дронами UAVProf Drone Simulator с операционной системой «Ред ОС 8».

Успешное завершение совместных испытаний подтверждено двусторонним сертификатом, а результаты зафиксированы в протоколе. Интеграция решений способствует развитию отечественной отрасли в сфере беспилотной авиации, предоставляя доступ к высококачественному симулятору управления дронами на надежной и безопасной отечественной операционной системе.

UAVProf Drone Simulator — программа имитации полетов для обучения и отработки навыков операторами беспилотных воздушных судов (БВС), входящее в реестр российского ПО Минцифры России. Тренажер-симулятор предоставляет операторам БВС интерактивную платформу для получения практических навыков управления дронами, а также формирует безопасную виртуальную среду, которая позволит исключить любые финансовые и физические риски потери БВС при обучении.

«Ред ОС 8» представляет собой современную отечественную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий. Она обеспечивает повышенный уровень безопасности, адаптивный пользовательский интерфейс и широкую совместимость с различным оборудованием и программным обеспечением. В «Ред ОС 8» особое внимание уделено удобству администрирования и возможностям эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

Беспилотные воздушные суда всё шире применяются в повседневной жизни — от доставки до видеосъемки и промышленной разведки. Обучение управлению БВС становится всё более актуальным. Интеграция симулятора управления дронов UAVProf Drone Simulator с «Ред ОС» расширяет возможности государственных учреждений, позволяя устанавливать отечественный инженерный тренажер-симулятор на компьютеры и проводить обучения по управлению БВС, используя отечественные разработки.

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали
безопасность

«Партнерство с «Ред Софт» является важным шагом в развитии UAVProf Drone Simulator и расширении его доступности для пользователей», – сказал Денис Кириков, генеральный директор UAVProf. «Совместимость нашего продукта с «Ред ОС 8» открывает новые перспективы для использования симулятора в различных отраслях, где важна безопасность и надежность программного обеспечения, а также предоставляет широкие возможности его применения в образовательных учреждениях».

«Ред Софт» активно сотрудничает с образовательными учреждениями, открывая новые лаборатории и передавая лицензии на рабочие места. Теперь обучающимся станут доступны симуляторы UAVProf Drone Simulator, работающие под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС», что откроет новые горизонты в обучении и подготовке будущих специалистов», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще