Симулятор управления дронов UAVProf Drone Simulator доступен на «Ред ОС 8»

Компании UAVProf и «Ред Софт» объявили о полной совместимости симулятора управления дронами UAVProf Drone Simulator с операционной системой «Ред ОС 8».

Успешное завершение совместных испытаний подтверждено двусторонним сертификатом, а результаты зафиксированы в протоколе. Интеграция решений способствует развитию отечественной отрасли в сфере беспилотной авиации, предоставляя доступ к высококачественному симулятору управления дронами на надежной и безопасной отечественной операционной системе.

UAVProf Drone Simulator — программа имитации полетов для обучения и отработки навыков операторами беспилотных воздушных судов (БВС), входящее в реестр российского ПО Минцифры России. Тренажер-симулятор предоставляет операторам БВС интерактивную платформу для получения практических навыков управления дронами, а также формирует безопасную виртуальную среду, которая позволит исключить любые финансовые и физические риски потери БВС при обучении.

«Ред ОС 8» представляет собой современную отечественную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий. Она обеспечивает повышенный уровень безопасности, адаптивный пользовательский интерфейс и широкую совместимость с различным оборудованием и программным обеспечением. В «Ред ОС 8» особое внимание уделено удобству администрирования и возможностям эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

Беспилотные воздушные суда всё шире применяются в повседневной жизни — от доставки до видеосъемки и промышленной разведки. Обучение управлению БВС становится всё более актуальным. Интеграция симулятора управления дронов UAVProf Drone Simulator с «Ред ОС» расширяет возможности государственных учреждений, позволяя устанавливать отечественный инженерный тренажер-симулятор на компьютеры и проводить обучения по управлению БВС, используя отечественные разработки.

«Партнерство с «Ред Софт» является важным шагом в развитии UAVProf Drone Simulator и расширении его доступности для пользователей», – сказал Денис Кириков, генеральный директор UAVProf. «Совместимость нашего продукта с «Ред ОС 8» открывает новые перспективы для использования симулятора в различных отраслях, где важна безопасность и надежность программного обеспечения, а также предоставляет широкие возможности его применения в образовательных учреждениях».

«Ред Софт» активно сотрудничает с образовательными учреждениями, открывая новые лаборатории и передавая лицензии на рабочие места. Теперь обучающимся станут доступны симуляторы UAVProf Drone Simulator, работающие под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС», что откроет новые горизонты в обучении и подготовке будущих специалистов», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».