«АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

Представлены IP-камеры STC-IPM3634A Estima марки Smartec, которые имеют «транспортный» сертификат МВД России по ПП № 969 (сертификат № МВД РФ.03.001581), что позволяет использовать их в проектах по обеспечению безопасности на объектах транспорта. STC-IPM3634A Estima рассчитаны на уличные условия эксплуатации от -40 до +60 °С (опционально от -60 °С), имеют защищенный цилиндрический корпус с IP67/IK10, моторизованный объектив, и могут транслировать 2 МП видео при 60 к/с. Для видеосъемки в сложных световых условиях 2 МП уличная цилиндрическая IP-камера использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 180 метров. STC-IPM3634A Estima поддерживает функции видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Наличие сертификата на соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г. позволяет задействовать 2 МП IP-камеры STC-IPM3634A Estima в системах видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры. Эта IP-камера создана для эксплуатации в сложных условиях: ее корпус выполнен в соответствии с уровнем климатической защиты IP67 и классом антивандальной стойкости IK10, а диапазон рабочих температур составляет от -40 до +60 °С в базовой версии и от -60 °С – в опциональной. Благодаря своим характеристикам уличная IP-камера подойдет для использования в большинстве регионов России.

Высокая четкость изображения при видеоконтроле динамичных уличных сцен, например, скоростных автомобильных трасс, обеспечивается за счет поддержки фреймрейта 60 к/с при всех возможных разрешениях, включая 2 МП. При этом камера STC-IPM3634A Estima может передавать видео тремя потоками в нескольких форматах, в числе которых H.265(+) и H.264(+). Возможность индивидуальной настройки параметров каждого видеопотока позволяет максимально эффективно использовать каналы связи объектов транспортной инфраструктуры. Для локальной записи видео STC-IPM3634A Estima поддерживает карты памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ.

Возможность дистанционной настройки оптики без необходимости открывать корпус особенно важна для STC-IPM3634A Estima, так как эта уличная IP-камера предназначена для эксплуатации на открытых пространствах. Камера поставляется с длиннофокусным моторизованным объективом, фокусное расстояние и угол обзора по горизонтали которого меняются в пределах 5.3-64 мм и 61°-5° соответственно. Таким образом, он обеспечивает 12-кратное оптическое масштабирование и высокую детализацию изображения при наблюдении за удаленными объектами. Оптимизировать глубину резкости и световой поток, попадающий на 2 МП КМОП-матрицу STC-IPM3634A Estima, позволяет автоматическая регулировка диафрагмы.

ИК-подсветка с эффективной дальностью до 180 метров, формируемая с помощью встроенных в цилиндрический уличный корпус ИК-светодиодов, позволяет STC-IPM3634A Estima работать даже в полной темноте. При этом камера демонстрирует высокое качество видеосъемки в любое время суток, и ночью, и днем, так как базируется на светочувствительной КМОП-матрице 1/2,8 дюйма Sony IMX307, способна формировать цветное изображение при освещенностях до 0.005 лк и использует дополнительные возможности, среди которых режим широкого динамического диапазона Super WDR (140 дБ) и цифровые фильтры 2D/3D DNR шумоподавления.

Встроенные функции аналитики IP-камеры STC-IPM3634A Estima включают распознавание лиц и атрибутов, таких как возраст, пол, наличие очков, масок и головных уборов. Кроме того, камера использует встроенные детекторы аналитики: обнаружение движения, пересечения виртуальной линии, внешних воздействий (например, попыток закрыть смотровое окно цилиндрического корпуса), а также входа/выхода/задержки в зоне и появления/исчезновения предметов. Уличная IP-камера имеет также функцию подсчета входящих/выходящих людей в четырех зонах. В качестве одного из способов реакции на зафиксированное событие тревоги эта модель может отправить уведомления на SIP-телефоны пользователей.

Новая IP-камера Smartec STC-IPM3634A Estima с «транспортным сертификатом» уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».