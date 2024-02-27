Tecno представил систему обработки изображений PolarAce c сенсором Sony

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил новую технологию обработки изображений Tecno PolarAce. Это первая подобная технология Tecno, работающая на базе процессора обработки изображений Sony CXD5622GG. PolarAce поддерживает съемку полноэкранного видео одновременно в 4K, HDR и с умным шумоподавлением, а также обеспечивает воспроизведение HDR-видео до 4K/30 кадров в секунду. Технология Tecno PolarAce будет доступна в смартфоне Tecno Camon 30 Premier 5G во втором квартале 2024 г.

Tecno PolarAce работает за счет четырех ключевых технологий: процессор обработки изображений Sony CXD5622GG на основе вычислений с плавающей запятой, датчики изображения Sony LYTIA; технология получения изображений с несколькими оттенками кожи Tecno Universal Tone, а также технологии ИИ-визуализации Tecno.

Несмотря на все значительные достижения в области технологий мобильной съемки, традиционным процессорам по-прежнему не хватает вычислительной мощности, необходимой для создания видео максимально высокого качества. Современные решения по-прежнему не позволяют создавать плавные четкие кадры в ночное время и имеют ограниченные возможности полноэкранного HDR. Tecno PolarAce использует новейшие технологии искусственного интеллекта, чтобы устранить эти и другие распространенные проблемы и удовлетворить постоянно растущие требования современных пользователей.

Процессор Sony CXD5622GG выполняет искусственное шумоподавление и оптимизацию качества изображения на каждом кадре видео. Четкость динамичных кадров, контрастность, восстановление точных оттенков цветов и общее улучшение качества видео даже при съемке в темных условиях. Продвинутые возможности процессора обеспечиваются за счет конечных вычислений с плавающей запятой FP16, которые, по сравнению со стандартными операциями с целыми числами, дают большой скачок вычислительной мощности процессора, которая достигает 4.6 TFLOPS@FP16.

Разработка Tecno PolarAce также была бы невозможна без коллаборации с Sony LYTIA, чьи CMOS-датчики созданы специально для улучшения возможностей мобильной съемки, что повышает ее потенциал.

Процессор оснащен четырьмя движками для естественной цветопередачи и детализации даже в экстремальных условиях съемки: NeuroNR Turbo для шумоподавления в режиме RAW, NeuroColor Turbo для оптимизации цвета, NeuroHDR Turbo для улучшения качества мобильной видеосъемки и NeuroFPS Turbo для обеспечения общей плавности видео при длительной съемке. Благодаря этим четырем усовершенствованным движкам процессор обеспечивает съемку видео HDR с разрешением 4K/30 кадров в секунду с ИИ-шумоподавлением, а также ночную съемку 4K.

Процессор меняет цветовой диапазон YUV в RAW-формат с помощью технологии обработки для улучшения отношения сигнал/шум на 30,3 дБ. Это позволяет Tecno PolarAce обеспечивать качество изображения практически без потерь. Процессор также обеспечивает оптимальный коэффициент энергоэффективности при гораздо более низком энергопотреблении при съемке в формате 4K при скорости 30 кадров в секунду.

Tecno PolarAce оптимизирует цветопередачу благодаря новой технологии Tecno Universal Tone, которая была представлена в октябре 2023 г. Universal Tone — это технология мобильной обработки изображений на основе ИИ для улучшения передачи текстуры и цвета кожи, а также других особенностей различных национальностей по всему миру. Разработанная технология была усовершенствована благодаря исследованиям и разработкам в сотрудничестве с учеными-колористами из различных университетов мира, а недавно собранные и проанализированные данные интегрированы в систему искусственного интеллекта Universal Tone.

Tecno PolarAce дополнена функциями на базе искусственного интеллекта. Технология оснащена встроенным портретным модулем AIGC (AI Generated-Content), позволяющим пользователям генерировать изображения в любом сеттинге без загрузки стороннего приложения. Кроме того, AI One Click Erase от Tecno использует технологию искусственного интеллекта, позволяющую одним движением удалять лишние объекты на фото.

Система обработки изображений Tecno PolarAce будет доступна в новом смартфоне Tecno Camon 30 Premier 5G, выход которого планируется во втором квартале 2024.

Дизайн Camon 30 Premier 5G вдохновлен традиционными полнокадровыми камерами. Объектив обрамлен алюминиевым кольцом с рифленой кромкой, а многофункциональный красный индикатор загорается при съемке видео, ведет обратный отсчет перед фотосъемкой, а также служит индикатором зарядки. По желанию пользователя индикатор можно отключить.

Camon 30 Premier 5G оснащен перископическим телеобъективом с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм, позволяющим делать впечатляющие макроснимки, и гибридным 60х зумом. Телеобъектив Camon 30 Premier 5G способен передать естественные свет и тень без размытия или обрезки кадра, а также снижает шумы при ночной съемке.

Camon 30 Premier 5G оснащен 4-нм процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G. Процессор включает восемь ядер и двухъядерное соединение, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных до 21,258 Гбит/с. Графические процессоры Arm Mali-G610 MC6 и Imagiq 785 AI с максимальной производительностью 3,1 ГГц улучшают процесс обработки изображений.

Camon 30 Premier 5G также оснащен LTPO-экраном с разрешением 1.5К, пиковой яркостью 1400 нит и цветопередачей миллиона цветов, что делает его самым продвинутым экраном в истории серии Camon. Благодаря технологии LTPO, смартфон отличается сниженным энергопотреблением и стабильностью изображения.