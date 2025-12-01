Новинка Smartec —корпусная камера STC-IPM4052A Estima с индивидуальным подбором оптики и аксессуаров

Ассортимент продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнила корпусная IP-камера STC-IPM4052A/1 Estima с C/CS-типом крепления для установки объектива с требуемым фокусным расстоянием. Новинка использует высокочувствительный КМОП-сенсор формата 1/1.8” и поддерживает трансляцию до трех потоков видео с максимальным разрешением 4 МП при фреймрейте 60 к/с. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Использование адаптивной технологии SmartStream позволяет оптимизировать параметры потоков от IP-камеры. Расширить функционал STC-IPM4052A/1 Estima можно с помощью интерфейсов для подключения внешних микрофона, динамика и PTZ-платформы, а также слота для установки карты памяти на 1 ТБ.

Исполнение модели STC-IPM4052A/1 Estima корпусного типа с универсальным креплением C/CS позволяет максимально точно подобрать объектив для камеры исходя из задач и условий видеосъемки. При этом новая корпусная камера совместима с различными фиксированными и вариофокальными объективами, в том числе с реализацией технологий автоматического управления диафрагмой P-Iris и DC-Iris. Наличие порта RS485 позволяет расширить возможности IP-камеры, например, интегрировать ее с внешней PTZ-платформой и реализовать управление через интерфейсы web, NVR, CMS, VMS и APP.

Формирование четкого высокодетализированного изображения с минимальным уровнем шумов и артефактов камера STC-IPM4052A/1 Estima обеспечивает благодаря высокочувствительной 1/1.8-дюймовой КМОП-матрице. Новая корпусная IP-камера способна транслировать цветное видео при минимальной освещенности на объекте 0.001 лк, а черно-белое – вплоть до 0.0005 лк. За проработку деталей, четкость, информативность и сбалансированную яркость изображения в этой корпусной модели отвечают аппаратная функция сверхширокого динамического диапазона Super WDR (140 дБ) и цифровые шумоподавляющие фильтры 2D/3D DNR.

Поддержка 3-потоковой трансляции видео с индивидуальной настройкой параметров каждого потока, включая выбор видеокодека, разрешения, скорости передачи и битрейта, обеспечивает гибкую адаптацию IP-камеры STC-IPM4052A/1 Estima под задачи видеосистемы и сетевую инфраструктуру объекта. При этом максимальное разрешение потока составляет 4 МП, фреймрейт – 60 к/с, а сжатие возможно в форматах H.265(+), H.264(+) и MJPEG. Корпусная камера применяет технологию SmartStream для автоматической подстройки битрейта видеопотоков в соответствии со спецификой наблюдаемой сцены, тем самым используя ресурсы видеосистемы с наибольшей эффективностью.

Дополнительные возможности STC-IPM4052A/1 Estima включают реализацию охранных функций с помощью таких инструментов, как детекторы движения и внешнего воздействия. Также корпусная камера имеет соответствующие интерфейсы для подключения внешнего микрофона и динамика. Кроме того, в корпусе камеры предусмотрен слот для установки опциональной терабайтной карты памяти стандарта microSD, на которую может осуществляться локальная запись видео.

Новая 4 МП корпусная IP-камера Smartec STC-IPM4052A/1 Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».