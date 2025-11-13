Разделы

«М.видео»: продажи фотоаппаратов достигли максимума за последние 5 лет

«М.видео» фиксирует рекордный спрос на цифровые фотоаппараты. Всего за январь-сентябрь 2025 г. в России продано около 288 тыс. устройств на сумму 4,6 млрд руб. — это на 16% больше в количестве и на 9% больше в рублях, чем годом ранее. Показатель стал максимальным за последние пять лет. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В 2020 г. за девять месяцев россияне приобрели около 140 тыс. фотоаппаратов, в 2021 г. — уже 196 тыс., а в 2022 г. продажи составили 121 тыс. штук. С 2023 г. рынок вновь вышел на траекторию роста: за январь-сентябрь было продано 230 тыс. устройств, в 2024 г. — 247 тыс., а в 2025 г. — уже 288 тыс., что более чем в два раза превышает уровень пятилетней давности. Рост в денежном выражении также сохраняется: с 4,2 млрд руб. в 2024 г. до 4,6 млрд руб. в 2025 г.

Основной рост обеспечивают компактные камеры с несъемным объективом, которые формируют около 85% продаж в штуках. Именно этот сегмент стал драйвером восстановления рынка благодаря расширению ассортимента, развитию доступных линеек и росту популярности бюджетных брендов. В количественном выражении лидируют небрендированные устройства (60%) и W&O (15%). Эти фотоаппараты стали символом новой волны массового спроса — простые в использовании, легкие и недорогие камеры востребованы у покупателей, ищущих альтернативу смартфону для съемки путешествий, влогов и контента для соцсетей. В топ-5 по количеству продаж также входят Canon (9,1%), Sony (3,4%) и Nikon c Fujifilm (3,1% каждая).

При этом в денежном выражении структура рынка остается противоположной. Fujifilm занимает около 40% выручки. На втором месте находится Sony — около 22% рынка благодаря устойчивому спросу на зеркальные и беззеркальные модели, особенно среди профессионалов и энтузиастов видеосъемки. Nikon удерживает 10% выручки. Доля небрендированных устройств не превышает 10%, что отражает их ориентацию на массовый, но бюджетный спрос. В совокупности топ-5 брендов формируют свыше 85%.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.видео» Жанна Илюхина: «Рост рынка цифровых фотоаппаратов отражает возвращение интереса покупателей к отдельным устройствам для съемки. Сегодня все больше людей хотят снимать не только на смартфон, но и на камеру, которая дает более высокое качество изображения, гибкость настроек и подходит для создания контента. Мы видим уверенное восстановление категории третий год подряд и фиксируем максимальные продажи за последние пять лет. При этом спрос растет как на доступные компактные модели, так и на профессиональные решения — интерес потребителей охватывает весь рынок».

