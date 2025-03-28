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«Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16

Новые планшеты Apple стали доступны для покупки в «Ситилинк». iPad Air получил новый чип Apple M3 и поддержку Apple Intelligence, который открывает широкие возможности для творчества и работы. Базовая модель iPad 11 поколения получила чип A16 Bionic, установленный в iPhone 15. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Apple iPad Air М3

Ключевое обновление «воздушной» линейки планшетов – процессор Apple M3. По заявлениям компании Apple, новый чип вдвое опережает по производительности версию iPad Air с чипом M1. Процессор получил восемь ядер CPU и девять ядер GPU. Дополнительный чип Neural Engine в обновленной модели на 60% мощнее предшественника, что позитивно скажется на скорости работы с ИИ-функциями. iPad Air M3 поддерживает Apple Intelligence.

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Ситилинк
«Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16

iPad Air M3 доступен в двух вариантах с диагональю экрана на 11 и 13 дюймов. Планшет оснащен 8 ГБ оперативной и встроенной памятью объемом от 128 ГБ до 1 ТБ. На момент старта продаж в «Ситилинк» доступны две версии – на 128 ГБ и 256 ГБ, помимо этого можно выбрать версию с eSIM или без сотового модуля.

В планшете используется основная и фронтальная камеры с разрешением по 12 МП. Оба модуля умеют записывать видео в 4K/60 к/с электронной стабилизацией. Фронтальная камера с углом обзора 120° поддерживает функцию Center Stage, которая автоматически фокусируется на пользователе и всегда оставляет его в кадре во время видеозвонков.

Планшет благодаря корпусу из алюминия весит 460 г, а его толщина составляет 6,1 мм. В новом iPad Air также сохранился коннектор для подключения чехла-клавиатуры и порт USB-C 3.1.

Apple iPad A16

В iPad A16 самым заметным изменением стал процессор Apple A16 Bionic. Новый чип обеспечивает более высокую производительность и улучшенную энергоэффективность.

Планшет получил 6 ГБ оперативной и встроенной памятью объемом от 128 ГБ до 512 ГБ. На момент старта продаж в «Ситилинк» доступна оптимальная версия на 256 ГБ.

iPad A16 оснащен 10,9-дюймовым IPS-дисплеем. Емкость аккумулятора в iPad A16 не изменилась – как и в случае с iPad Air M3, заявлена автономность на целый день.

Основная камера с модулем на 12 МП подойдет для базовой фото и видеосъемки. Фронтальная камера также получила разрешение 12 МП, широкий угол обзора на 120° и поддержку функции Center Stage, как и в iPad Air M3. Запись видео доступна с разрешением 4K/60 к/с и электронной стабилизацией.

Внешний вид остался неизменным: алюминиевый корпус, симметричные тонкие рамки. На корпусе — динамики, кнопки громкости, Touch ID, порт USB-C 2.0 и магнитная площадка для стилуса Apple Pencil.

Стоимость планшета Apple iPad Air 2025 11" M3 Wi-Fi и объемом памяти на 256 ГБ на старте продаж составляет 87 990 руб.

Стоимость планшета Apple iPad Air 2025 13" M3 Wi-Fi и объемом памяти на 128 ГБ на старте продаж составляет 102 990 руб.

Стоимость планшета Apple iPad Air 2025 13" M3 Wi-Fi и объемом памяти на 256 ГБ на старте продаж составляет 113 499 руб.

Стоимость планшета Apple iPad Air 2025 13" M3 Wi-Fi+eSIM с объемом памяти на 128 ГБ на старте продаж составляет 119 990 руб.

Стоимость планшета Apple iPad Air 2025 13" M3 Wi-Fi+eSIM с объемом памяти на 256 ГБ на старте продаж составляет 131 990 руб.

Стоимость планшета Apple iPad 2025 11" A16 с объемом памяти на 128 ГБ на старте продаж составляет 44 890 руб.

Стоимость планшета Apple iPad 2025 11" A16 с объемом памяти на 256 ГБ на старте продаж составляет 58 090 руб.

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