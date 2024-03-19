Смартфон в стиле киберпанк: Tecno Pova 6 Pro 5G доступен для покупки в «Ситилинке»

Смартфон Tecno Pova 6 Pro 5G поступил в продажу в «Ситилинке» по цене 25990 руб.

Экран смартфона – настоящая находка, диагональ составляет 6,78 дюйма с частотой развертки 120 Гц. Сама панель выполнена по технологии AMOLED, разрешение составляет 1080 на 2436 пикселей, а пиковая яркость достигает 1300 нит. Дисплей Tecno Pova 6 Pro 5G также бережет зрение – за счет высокой частоты ШИМ-мерцания 2160 Гц глаза не будут уставать даже при длительном использовании смартфона.

Новинка выделяется не только технологичным дисплеем, но и мощным процессором MediaTek Dimensity 6080, выполненным по 6-нанометровому техпроцессу. В топовой версии Tecno Pova 6 Pro 5G установлено 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ «виртуальной» памяти и накопитель на 256 ГБ для хранения файлов. Кроме того, смартфон поддерживает расширение памяти еще на 1 ТБ благодаря слоту для карты памяти microSD. Процессор MediaTek Dimensity 6080 – один из самых мощных чипсетов в данной ценовой категории. Он обеспечивает баланс производительности и энергоэффективности, в том числе во время длительных игровых сессий.

В смартфоне установлена батарея объемом 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 70 Вт. Такой внушительный аккумулятор рассчитан на 1,5 дня работы на одном заряде. А пополнить батарею с нуля до 50% можно за 20 минут и до 100% всего за 50 минут.

Дизайн смартфона Tecno Pova 6 Pro 5G заслуживает отдельного внимания. Задняя панель выполнена в полупрозрачном дизайне, а на верхней части расположены светящиеся «глифы», которые смогут оповестить о статусе зарядки, начале видеосъемки или других важных событиях в жизни гаджета. Несмотря на большой объем аккумулятора, толщина смартфона составляет всего 7,88 мм, а вес 195 г, что делает его одним из самых тонких и легких устройств в своем сегменте.

Основная камера с разрешением 108 Мп и диафрагмой f/1,9 позволит делать качественные фотографии и видео в дневных условиях. А для портретных сюжетов пригодятся два дополнительных модуля на задней крышке смартфона. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп с двойной вспышкой с возможностью выбора температуры подсветки.

Модель Tecno Pova 6 Pro 5G доступна в двух цветах – зеленом и сером.

Стоимость смартфона Tecno Pova 6 Pro 5G на старте продаж в версии 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 25990 руб.